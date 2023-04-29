Минздрав Судана назвал число жертв военного конфликта
Минздрав Судана: с начала конфликта в стране погибли 528 человек, 4599 получили ранения
© AP Photo / Marwan AliЛюди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан. Архивное фото
ХАРТУМ, 29 апр - РИА Новости. Жертвами вооруженного конфликта в Судане почти за два недели, начиная с середины апреля, стали 528 человек, 4599 получили ранения, говорится в сообщении министерства здравоохранения Судана, полученном РИА Новости.
"Министерство здравоохранения выпустило доклад по событиям вооруженного конфликта с 15 по 27 апреля... Во всех больницах провинций Судана зарегистрировано 4599 случаев ранений и 528 смертельных случаев", - сказано в сообщении.
В докладе минздрава также отмечается, что в большинстве суданских провинций, за исключением Западного Дарфура и Хартума, наблюдается относительное затишье.
С 15 апреля в Судане идут военные действия между регулярной армией и противостоящими ей Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.