https://ria.ru/20230429/sudan-1868743495.html

Минздрав Судана назвал число жертв военного конфликта

Минздрав Судана назвал число жертв военного конфликта - РИА Новости, 29.04.2023

Минздрав Судана назвал число жертв военного конфликта

Жертвами вооруженного конфликта в Судане почти за два недели, начиная с середины апреля, стали 528 человек, 4599 получили ранения, говорится в сообщении... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T18:16

2023-04-29T18:16

2023-04-29T18:16

в мире

судан

столкновения в хартуме

хартум (город)

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ХАРТУМ, 29 апр - РИА Новости. Жертвами вооруженного конфликта в Судане почти за два недели, начиная с середины апреля, стали 528 человек, 4599 получили ранения, говорится в сообщении министерства здравоохранения Судана, полученном РИА Новости. "Министерство здравоохранения выпустило доклад по событиям вооруженного конфликта с 15 по 27 апреля... Во всех больницах провинций Судана зарегистрировано 4599 случаев ранений и 528 смертельных случаев", - сказано в сообщении. В докладе минздрава также отмечается, что в большинстве суданских провинций, за исключением Западного Дарфура и Хартума, наблюдается относительное затишье. С 15 апреля в Судане идут военные действия между регулярной армией и противостоящими ей Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.

https://ria.ru/20230426/sudan-1867828896.html

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

судан

хартум (город)

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в мире, судан, столкновения в хартуме, хартум (город)