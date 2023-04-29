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В Техасе пять человек погибли при стрельбе - РИА Новости, 29.04.2023
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14:47 29.04.2023 (обновлено: 16:49 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/strelba-1868706166.html
В Техасе пять человек погибли при стрельбе
В Техасе пять человек погибли при стрельбе - РИА Новости, 29.04.2023
В Техасе пять человек погибли при стрельбе
Пять человек стали жертвами стрельбы в городе Кливленд в американском штате Техас, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:47
2023-04-29T16:49
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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Пять человек стали жертвами стрельбы в городе Кливленд в американском штате Техас, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на полицию. Стрельбу в одном из домов города устроил, предположительно, мексиканец в состоянии опьянения, вооруженный винтовкой типа AR-15.По данным полиции, четверо человек скончались на месте, пятый — в больнице. Самой младшей из жертв было восемь лет. Местных жителей попросили оставаться дома и держаться подальше от места преступления до завершения расследования.
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в мире, техас, кливленд, сша
В мире, Техас, Кливленд, США
В Техасе пять человек погибли при стрельбе

ABC News: пять человек погибли при стрельбе в техасском Кливленде, подозреваемого ищут

© AP Photo / ALEX BIERENS DE HAANПолиция в штате Техас, США
Полиция в штате Техас, США - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / ALEX BIERENS DE HAAN
Полиция в штате Техас, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Пять человек стали жертвами стрельбы в городе Кливленд в американском штате Техас, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на полицию.
Стрельбу в одном из домов города устроил, предположительно, мексиканец в состоянии опьянения, вооруженный винтовкой типа AR-15.
«

"Инцидент произошел приблизительно в 23:31 по местному времени, когда сотрудники из офиса шерифа округа Сан-Джасинто получили вызов", — говорится в сообщении.

По данным полиции, четверо человек скончались на месте, пятый — в больнице. Самой младшей из жертв было восемь лет.
Местных жителей попросили оставаться дома и держаться подальше от места преступления до завершения расследования.
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