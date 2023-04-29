https://ria.ru/20230429/strelba-1868706166.html
В Техасе пять человек погибли при стрельбе
В Техасе пять человек погибли при стрельбе - РИА Новости, 29.04.2023
В Техасе пять человек погибли при стрельбе
Пять человек стали жертвами стрельбы в городе Кливленд в американском штате Техас, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:47
2023-04-29T14:47
2023-04-29T16:49
в мире
техас
кливленд
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1768037315_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6e7b07e1440a496753cb7bd060777a2.jpg
ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Пять человек стали жертвами стрельбы в городе Кливленд в американском штате Техас, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на полицию. Стрельбу в одном из домов города устроил, предположительно, мексиканец в состоянии опьянения, вооруженный винтовкой типа AR-15.По данным полиции, четверо человек скончались на месте, пятый — в больнице. Самой младшей из жертв было восемь лет. Местных жителей попросили оставаться дома и держаться подальше от места преступления до завершения расследования.
https://ria.ru/20230410/strelba-1864330178.html
техас
кливленд
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1768037315_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_931d547851b7ff91fd646be240ff1a2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас, кливленд, сша
В мире, Техас, Кливленд, США
В Техасе пять человек погибли при стрельбе
ABC News: пять человек погибли при стрельбе в техасском Кливленде, подозреваемого ищут
ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости.
Пять человек стали жертвами стрельбы в городе Кливленд в американском штате Техас, сообщил телеканал ABC News
со ссылкой на полицию.
Стрельбу в одном из домов города устроил, предположительно, мексиканец в состоянии опьянения, вооруженный винтовкой типа AR-15.
«
"Инцидент произошел приблизительно в 23:31 по местному времени, когда сотрудники из офиса шерифа округа Сан-Джасинто получили вызов", — говорится в сообщении.
По данным полиции, четверо человек скончались на месте, пятый — в больнице. Самой младшей из жертв было восемь лет.
Местных жителей попросили оставаться дома и держаться подальше от места преступления до завершения расследования.
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2023 году