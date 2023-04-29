https://ria.ru/20230429/strelba-1868706166.html

В Техасе пять человек погибли при стрельбе

В Техасе пять человек погибли при стрельбе - РИА Новости, 29.04.2023

В Техасе пять человек погибли при стрельбе

Пять человек стали жертвами стрельбы в городе Кливленд в американском штате Техас, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T14:47

2023-04-29T14:47

2023-04-29T16:49

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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Пять человек стали жертвами стрельбы в городе Кливленд в американском штате Техас, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на полицию. Стрельбу в одном из домов города устроил, предположительно, мексиканец в состоянии опьянения, вооруженный винтовкой типа AR-15.По данным полиции, четверо человек скончались на месте, пятый — в больнице. Самой младшей из жертв было восемь лет. Местных жителей попросили оставаться дома и держаться подальше от места преступления до завершения расследования.

https://ria.ru/20230410/strelba-1864330178.html

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Ольга Фомченкова

в мире, техас, кливленд, сша