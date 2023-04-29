https://ria.ru/20230429/spisok-1868721177.html

Киев опубликовал список якобы угрожающих нацбезопасности россиян

Киев опубликовал список якобы угрожающих нацбезопасности россиян - РИА Новости, 29.04.2023

Киев опубликовал список якобы угрожающих нацбезопасности россиян

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины опубликовал обновленный список, включающий 211 российских деятелей из разных отраслей, кто якобы... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T16:20

2023-04-29T16:20

2023-04-29T16:20

украина

канада

россия

дмитрий киселев

владимир соловьев (телеведущий)

олег газманов

совет национальной безопасности и обороны украины

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины опубликовал обновленный список, включающий 211 российских деятелей из разных отраслей, кто якобы создает угрозу национальной безопасности украинского государства. Сообщается, что соответствующий перечень составляет минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию во исполнение закона Украины "О медиа" от 13 декабря 2022, "Аппарат СНБОУ направил в МКИП акт приема-передачи перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, действующим на дату вступления в силу закона", - говорится в сообщении на сайте минкультуры. В списке фигурируют 211 человек, среди них гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, журналист, продюсер Дмитрий "Гоблин" Пучков, российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев. Там указаны также российские музыкальные исполнители и актеры - Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие. Кроме того, в списке находится певец Иосиф Кобзон, скончавшийся в 2018 году. Как свидетельствуют данные перечня, в 2023 году новыми имена не пополнялся. Канада в феврале ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух".

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868713071.html

украина

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, канада, россия, дмитрий киселев, владимир соловьев (телеведущий), олег газманов, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины, в мире