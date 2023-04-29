Рейтинг@Mail.ru
Киев опубликовал список якобы угрожающих нацбезопасности россиян - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/spisok-1868721177.html
Киев опубликовал список якобы угрожающих нацбезопасности россиян
Киев опубликовал список якобы угрожающих нацбезопасности россиян - РИА Новости, 29.04.2023
Киев опубликовал список якобы угрожающих нацбезопасности россиян
Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины опубликовал обновленный список, включающий 211 российских деятелей из разных отраслей, кто якобы... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T16:20
2023-04-29T16:20
украина
канада
россия
дмитрий киселев
владимир соловьев (телеведущий)
олег газманов
совет национальной безопасности и обороны украины
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины опубликовал обновленный список, включающий 211 российских деятелей из разных отраслей, кто якобы создает угрозу национальной безопасности украинского государства. Сообщается, что соответствующий перечень составляет минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию во исполнение закона Украины "О медиа" от 13 декабря 2022, "Аппарат СНБОУ направил в МКИП акт приема-передачи перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, действующим на дату вступления в силу закона", - говорится в сообщении на сайте минкультуры. В списке фигурируют 211 человек, среди них гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, журналист, продюсер Дмитрий "Гоблин" Пучков, российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев. Там указаны также российские музыкальные исполнители и актеры - Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие. Кроме того, в списке находится певец Иосиф Кобзон, скончавшийся в 2018 году. Как свидетельствуют данные перечня, в 2023 году новыми имена не пополнялся. Канада в феврале ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух".
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868713071.html
украина
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f305644dd6dd1007ed09c92a4cfa024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, канада, россия, дмитрий киселев, владимир соловьев (телеведущий), олег газманов, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины, в мире
Украина, Канада, Россия, Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев (телеведущий), Олег Газманов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба безопасности Украины, В мире
Киев опубликовал список якобы угрожающих нацбезопасности россиян

Минкультуры Украины опубликовало список из 211 якобы угрожающих нацбезопасности россиян

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины опубликовал обновленный список, включающий 211 российских деятелей из разных отраслей, кто якобы создает угрозу национальной безопасности украинского государства.
Сообщается, что соответствующий перечень составляет минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию во исполнение закона Украины "О медиа" от 13 декабря 2022,
"Аппарат СНБОУ направил в МКИП акт приема-передачи перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, действующим на дату вступления в силу закона", - говорится в сообщении на сайте минкультуры.
В списке фигурируют 211 человек, среди них гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, журналист, продюсер Дмитрий "Гоблин" Пучков, российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев. Там указаны также российские музыкальные исполнители и актеры - Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие. Кроме того, в списке находится певец Иосиф Кобзон, скончавшийся в 2018 году. Как свидетельствуют данные перечня, в 2023 году новыми имена не пополнялся.
Канада в феврале ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
В США заговорили о резкой смене тактики Зеленского из-за провала ВСУ
Вчера, 15:31
 
УкраинаКанадаРоссияДмитрий КиселевВладимир Соловьев (телеведущий)Олег ГазмановСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала