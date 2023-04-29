https://ria.ru/20230429/spetsoperatsiya-1868776642.html
Спецоперация, 29 апреля: артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ
Спецоперация, 29 апреля: артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 29.04.2023
Спецоперация, 29 апреля: артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ
Российская артиллерия уничтожила опорный пункт украинских войск в районе Угледара (ДНР), расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" уничтожили пикап... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T23:00
2023-04-29T23:00
2023-04-29T23:00
специальная военная операция на украине
ясиноватая
россия
запорожская область
александр гордеев (полковник)
сергей аксенов (политик)
михаил развожаев
сцкк
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила опорный пункт украинских войск в районе Угледара (ДНР), расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" уничтожили пикап и семерых украинских военных, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. Ход операцииВ Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами большой дальности по командованию украинской объединенной группировки войск "Херсон", цель удара достигнута. В ведомстве добавили, что российские военные за сутки поразили 92 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях. В МО РФ подчеркнули, что на херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 20 украинских боевиков и гаубицу Д-30. Группировка "Юг" ВС РФ, уточнили в Минобороны, сорвала украинские контратаки на Артемовск из районов Часова Яра, Калинина и Красного в ДНР, штурмовые отряды, в свою очередь, продолжают уничтожать противника на западных окраинах города. В Минобороны РФ уточнили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 145 боевиков. Обстановка в новых регионахПресс-служба администрации Новой Каховки сообщила в телеграм-канале, что город обесточен в результате массированного обстрела со стороны украинских войск. Ранее администрация города призвала местных жителей оставаться в укрытиях, так как украинские войска ведут "жесточайший артиллерийский обстрел". Глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что атака беспилотников на Крым была отражена утром в субботу, один сбили, еще один подавлен средствами РЭБ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что пожар на нефтебазе в Севастополе, которая подверглась атаке беспилотников, ликвидирован. Российские военные сбили под Энергодаром в Запорожской области американский беспилотник, используемый украинскими войсками для разведки и осуществления диверсионных операций, - БЛА Quantix Recon от американской компании AeroVironment", сообщил источник в силовых структурах региона.Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сказал РИА Новости, что сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае с установлением сухой погоды. По его словам, российская группировка войск готова встретить и дать сокрушительный отпор противнику. Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко написал в своем телеграм-канале, что число погибших в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками возросло до двух. Шевченко ранее сообщал об одном погибшем в результате обстрела со стороны украинских войск. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, выпустивших десять ракет из РСЗО. О типе РСЗО пока не сообщается.
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868760408.html
https://ria.ru/20230429/vsu-1868758266.html
https://ria.ru/20230429/napadenie-1868644405.html
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ясиноватая, россия, запорожская область, александр гордеев (полковник), сергей аксенов (политик), михаил развожаев, сцкк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Россия, Запорожская область, Александр Гордеев (полковник), Сергей Аксенов (политик), Михаил Развожаев, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила опорный пункт украинских войск в районе Угледара (ДНР), расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" уничтожили пикап и семерых украинских военных, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
В Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами большой дальности по командованию украинской объединенной группировки войск "Херсон", цель удара достигнута.
В ведомстве добавили, что российские военные за сутки поразили 92 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях. В МО РФ подчеркнули, что на херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 20 украинских боевиков и гаубицу Д-30.
Группировка "Юг" ВС РФ, уточнили в Минобороны, сорвала украинские контратаки на Артемовск из районов Часова Яра, Калинина и Красного в ДНР, штурмовые отряды, в свою очередь, продолжают уничтожать противника на западных окраинах города.
Зеленский признался, что носит при себе пистолет
В Минобороны РФ уточнили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 145 боевиков.
Обстановка в новых регионах
Пресс-служба администрации Новой Каховки сообщила в телеграм-канале, что город обесточен в результате массированного обстрела со стороны украинских войск. Ранее администрация города призвала местных жителей оставаться в укрытиях, так как украинские войска ведут "жесточайший артиллерийский обстрел".
Глава Крыма Сергей Аксенов
написал в своем телеграм-канале, что атака беспилотников на Крым была отражена утром в субботу, один сбили, еще один подавлен средствами РЭБ.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
написал в своем телеграм-канале, что пожар на нефтебазе в Севастополе, которая подверглась атаке беспилотников, ликвидирован.
Российские военные сбили под Энергодаром в Запорожской области американский беспилотник, используемый украинскими войсками для разведки и осуществления диверсионных операций, - БЛА Quantix Recon от американской компании AeroVironment", сообщил источник в силовых структурах региона.
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Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
сказал РИА Новости, что сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области
сдвигаются, оно может начаться в мае с установлением сухой погоды. По его словам, российская группировка войск готова встретить и дать сокрушительный отпор противнику.
Мэр Ясиноватой
Дмитрий Шевченко написал в своем телеграм-канале, что число погибших в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками возросло до двух. Шевченко ранее сообщал об одном погибшем в результате обстрела со стороны украинских войск. Представительство ДНР
в СЦКК
ранее в субботу сообщало об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, выпустивших десять ракет из РСЗО. О типе РСЗО пока не сообщается.
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