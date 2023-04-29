https://ria.ru/20230429/spetsoperatsiya-1868776642.html

Спецоперация, 29 апреля: артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ

Спецоперация, 29 апреля: артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 29.04.2023

Спецоперация, 29 апреля: артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ

Российская артиллерия уничтожила опорный пункт украинских войск в районе Угледара (ДНР), расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" уничтожили пикап... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T23:00

2023-04-29T23:00

2023-04-29T23:00

специальная военная операция на украине

ясиноватая

россия

запорожская область

александр гордеев (полковник)

сергей аксенов (политик)

михаил развожаев

сцкк

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила опорный пункт украинских войск в районе Угледара (ДНР), расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" уничтожили пикап и семерых украинских военных, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. Ход операцииВ Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами большой дальности по командованию украинской объединенной группировки войск "Херсон", цель удара достигнута. В ведомстве добавили, что российские военные за сутки поразили 92 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях. В МО РФ подчеркнули, что на херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 20 украинских боевиков и гаубицу Д-30. Группировка "Юг" ВС РФ, уточнили в Минобороны, сорвала украинские контратаки на Артемовск из районов Часова Яра, Калинина и Красного в ДНР, штурмовые отряды, в свою очередь, продолжают уничтожать противника на западных окраинах города. В Минобороны РФ уточнили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 145 боевиков. Обстановка в новых регионахПресс-служба администрации Новой Каховки сообщила в телеграм-канале, что город обесточен в результате массированного обстрела со стороны украинских войск. Ранее администрация города призвала местных жителей оставаться в укрытиях, так как украинские войска ведут "жесточайший артиллерийский обстрел". Глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что атака беспилотников на Крым была отражена утром в субботу, один сбили, еще один подавлен средствами РЭБ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что пожар на нефтебазе в Севастополе, которая подверглась атаке беспилотников, ликвидирован. Российские военные сбили под Энергодаром в Запорожской области американский беспилотник, используемый украинскими войсками для разведки и осуществления диверсионных операций, - БЛА Quantix Recon от американской компании AeroVironment", сообщил источник в силовых структурах региона.Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сказал РИА Новости, что сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае с установлением сухой погоды. По его словам, российская группировка войск готова встретить и дать сокрушительный отпор противнику. Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко написал в своем телеграм-канале, что число погибших в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками возросло до двух. Шевченко ранее сообщал об одном погибшем в результате обстрела со стороны украинских войск. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, выпустивших десять ракет из РСЗО. О типе РСЗО пока не сообщается.

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868760408.html

https://ria.ru/20230429/vsu-1868758266.html

https://ria.ru/20230429/napadenie-1868644405.html

ясиноватая

россия

запорожская область

украина

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ясиноватая, россия, запорожская область, александр гордеев (полковник), сергей аксенов (политик), михаил развожаев, сцкк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)