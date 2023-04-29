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ВС России нанесли удар крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ

ВС России нанесли удар крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ - РИА Новости, 29.04.2023

ВС России нанесли удар крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ

Российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по командованию украинской группировки "Херсон", говорится в сводке Министерства обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T14:22

2023-04-29T14:22

2023-04-29T21:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по командованию украинской группировки "Херсон", говорится в сводке Министерства обороны в Telegram-канале.Кроме того, в военном ведомстве рассказали о боевых действиях на разных участках фронта. Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск нанесли поражение украинским войскам в районе Каменки и Кисловки (Харьковская область), Стельмаховки (ЛНР), а также пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп. Противник потерял там более 70 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, автомобиль с боеприпасами, два пикапа и гаубицу Д-20. Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" в районах Островского (ЛНР), Терн, Торского, Серебрянки и Григоровки (ДНР) уничтожила порядка 75 бойцов ВСУ, две бронемашины, три автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30.Донецкое направлениеШтурмовые отряды продолжали уничтожать противника на западных окраинах Артемовска, подразделения ВДВ оказывали им поддержку. Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы Южной группировки войск пресекли попытки ВСУ контратаковать. Общие потери украинских войск там составили более 575 человек, три БМП, две бронемашины, 12 автомобилей, две САУ "Акация" и "Гвоздика", гаубица Д-30 и две американский радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияГруппировка "Восток" наносила удары в районах Угледара, Новополя и Успеновки (ДНР), уничтожив свыше 85 военнослужащих ВСУ, один танк, две бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-20 и Д-30, а также два склада боеприпасов. На Херсонском направлении уничтожены около 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 92 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 126 районах. Силы противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 и 14 беспилотников, а также перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20230428/nikolaev-1868324838.html

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент удара крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ "Херсон" Момент удара крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ "Херсон" 2023-04-29T14:22 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина