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ВС России нанесли удар крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 29.04.2023 (обновлено: 21:14 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/spetsoperatsiya-1868701835.html
ВС России нанесли удар крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ
ВС России нанесли удар крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ - РИА Новости, 29.04.2023
ВС России нанесли удар крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ
Российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по командованию украинской группировки "Херсон", говорится в сводке Министерства обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:22
2023-04-29T21:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по командованию украинской группировки "Херсон", говорится в сводке Министерства обороны в Telegram-канале.Кроме того, в военном ведомстве рассказали о боевых действиях на разных участках фронта. Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск нанесли поражение украинским войскам в районе Каменки и Кисловки (Харьковская область), Стельмаховки (ЛНР), а также пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп. Противник потерял там более 70 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, автомобиль с боеприпасами, два пикапа и гаубицу Д-20. Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" в районах Островского (ЛНР), Терн, Торского, Серебрянки и Григоровки (ДНР) уничтожила порядка 75 бойцов ВСУ, две бронемашины, три автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30.Донецкое направлениеШтурмовые отряды продолжали уничтожать противника на западных окраинах Артемовска, подразделения ВДВ оказывали им поддержку. Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы Южной группировки войск пресекли попытки ВСУ контратаковать. Общие потери украинских войск там составили более 575 человек, три БМП, две бронемашины, 12 автомобилей, две САУ "Акация" и "Гвоздика", гаубица Д-30 и две американский радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияГруппировка "Восток" наносила удары в районах Угледара, Новополя и Успеновки (ДНР), уничтожив свыше 85 военнослужащих ВСУ, один танк, две бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-20 и Д-30, а также два склада боеприпасов. На Херсонском направлении уничтожены около 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 92 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 126 районах. Силы противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 и 14 беспилотников, а также перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.
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353
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Момент удара крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ "Херсон"
Момент удара крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ "Херсон"
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
ВС России нанесли удар крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ

Минобороны заявило об ударе ВС России ракетами по командованию группировки ВСУ "Херсон"

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по командованию украинской группировки "Херсон", говорится в сводке Министерства обороны в Telegram-канале.
«

"Вечером 28 апреля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Цель удара достигнута", — сказали в министерстве.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о боевых действиях на разных участках фронта.

Купянское направление

Подразделения Западной группировки войск нанесли поражение украинским войскам в районе Каменки и Кисловки (Харьковская область), Стельмаховки (ЛНР), а также пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп. Противник потерял там более 70 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, автомобиль с боеприпасами, два пикапа и гаубицу Д-20.

Краснолиманское направление

Группировка "Центр" в районах Островского (ЛНР), Терн, Торского, Серебрянки и Григоровки (ДНР) уничтожила порядка 75 бойцов ВСУ, две бронемашины, три автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30.
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Донецкое направление

Штурмовые отряды продолжали уничтожать противника на западных окраинах Артемовска, подразделения ВДВ оказывали им поддержку. Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы Южной группировки войск пресекли попытки ВСУ контратаковать. Общие потери украинских войск там составили более 575 человек, три БМП, две бронемашины, 12 автомобилей, две САУ "Акация" и "Гвоздика", гаубица Д-30 и две американский радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления

Группировка "Восток" наносила удары в районах Угледара, Новополя и Успеновки (ДНР), уничтожив свыше 85 военнослужащих ВСУ, один танк, две бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-20 и Д-30, а также два склада боеприпасов. На Херсонском направлении уничтожены около 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.
Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 92 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 126 районах. Силы противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 и 14 беспилотников, а также перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 апреля, 16:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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