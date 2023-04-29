ВС России нанесли удар крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ
Минобороны заявило об ударе ВС России ракетами по командованию группировки ВСУ "Херсон"
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по командованию украинской группировки "Херсон", говорится в сводке Министерства обороны в Telegram-канале.
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"Вечером 28 апреля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Цель удара достигнута", — сказали в министерстве.
Кроме того, в военном ведомстве рассказали о боевых действиях на разных участках фронта.
Купянское направление
Подразделения Западной группировки войск нанесли поражение украинским войскам в районе Каменки и Кисловки (Харьковская область), Стельмаховки (ЛНР), а также пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп. Противник потерял там более 70 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, автомобиль с боеприпасами, два пикапа и гаубицу Д-20.
Краснолиманское направление
Группировка "Центр" в районах Островского (ЛНР), Терн, Торского, Серебрянки и Григоровки (ДНР) уничтожила порядка 75 бойцов ВСУ, две бронемашины, три автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30.
Донецкое направление
Штурмовые отряды продолжали уничтожать противника на западных окраинах Артемовска, подразделения ВДВ оказывали им поддержку. Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы Южной группировки войск пресекли попытки ВСУ контратаковать. Общие потери украинских войск там составили более 575 человек, три БМП, две бронемашины, 12 автомобилей, две САУ "Акация" и "Гвоздика", гаубица Д-30 и две американский радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления
Группировка "Восток" наносила удары в районах Угледара, Новополя и Успеновки (ДНР), уничтожив свыше 85 военнослужащих ВСУ, один танк, две бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-20 и Д-30, а также два склада боеприпасов. На Херсонском направлении уничтожены около 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.
Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 92 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 126 районах. Силы противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 и 14 беспилотников, а также перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.