https://ria.ru/20230429/spetsoperatsiya-1868654953.html
Военные показали, как ЗРК "Тор-М2" в движении уничтожил украинскую "Фурию"
Военные показали, как ЗРК "Тор-М2" в движении уничтожил украинскую "Фурию" - РИА Новости, 29.04.2023
Военные показали, как ЗРК "Тор-М2" в движении уничтожил украинскую "Фурию"
Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожил два украинских беспилотника, по одному из которых пришлось работать в... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T08:31
2023-04-29T08:31
2023-04-29T09:11
специальная военная операция на украине
безопасность
западный военный округ (зво)
украина
тор-м2
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожил два украинских беспилотника, по одному из которых пришлось работать в движении, маневрируя из-за ответного огня противника, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Колдун". По его словам, первым сбитым БПЛА оказалась "Фурия" украинского производства. Вторую цель пришлось поражать на ходу, уходя от артиллерийского огня украинских войск. Пуск ракеты производился в движении, расчет успешно выполнил поставленную задачу, сообщил собеседник агентства. По его словам, второй сбитый аппарат был аналогичным "Фурии" разведывательным БПЛА. ЗРК "Тор-М2" предназначен для отражения массированных ударов высокоточного оружия. Это единственный в мире комплекс, который способен гарантированно поражать воздушные цели на ходу, что позволяет быстро менять позицию и сразу же уходить от ответного огня противника.
https://ria.ru/20230429/intellekt-1868497493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, западный военный округ (зво), украина, тор-м2
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Западный военный округ (ЗВО), Украина, Тор-М2
Военные показали, как ЗРК "Тор-М2" в движении уничтожил украинскую "Фурию"
ЗРК "Тор-М2" уничтожил украинский беспилотник "Фурия" в движении, уходя от обстрела
ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожил два украинских беспилотника, по одному из которых пришлось работать в движении, маневрируя из-за ответного огня противника, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Колдун".
«
"Мы в штатном режиме вышли работать, обнаружили воздушную цель, которая вела разведку наших подразделений, соответственно, доложили параметры и по ней отработали", - сказал "Колдун".
По его словам, первым сбитым БПЛА оказалась "Фурия" украинского производства. Вторую цель пришлось поражать на ходу, уходя от артиллерийского огня украинских войск. Пуск ракеты производился в движении, расчет успешно выполнил поставленную задачу, сообщил собеседник агентства.
«
"Здесь раскрылась ещё одна особенность этой машины, которую заложили конструкторы. Это работа в движении", - сказал военный.
По его словам, второй сбитый аппарат был аналогичным "Фурии" разведывательным БПЛА.
ЗРК "Тор-М2" предназначен для отражения массированных ударов высокоточного оружия. Это единственный в мире комплекс, который способен гарантированно поражать воздушные цели на ходу, что позволяет быстро менять позицию и сразу же уходить от ответного огня противника.
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