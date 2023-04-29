https://ria.ru/20230429/spetsoperatsiya-1868654953.html

Военные показали, как ЗРК "Тор-М2" в движении уничтожил украинскую "Фурию"

Военные показали, как ЗРК "Тор-М2" в движении уничтожил украинскую "Фурию" - РИА Новости, 29.04.2023

Военные показали, как ЗРК "Тор-М2" в движении уничтожил украинскую "Фурию"

Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожил два украинских беспилотника, по одному из которых пришлось работать в... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T08:31

2023-04-29T08:31

2023-04-29T09:11

специальная военная операция на украине

безопасность

западный военный округ (зво)

украина

тор-м2

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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожил два украинских беспилотника, по одному из которых пришлось работать в движении, маневрируя из-за ответного огня противника, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Колдун". По его словам, первым сбитым БПЛА оказалась "Фурия" украинского производства. Вторую цель пришлось поражать на ходу, уходя от артиллерийского огня украинских войск. Пуск ракеты производился в движении, расчет успешно выполнил поставленную задачу, сообщил собеседник агентства. По его словам, второй сбитый аппарат был аналогичным "Фурии" разведывательным БПЛА. ЗРК "Тор-М2" предназначен для отражения массированных ударов высокоточного оружия. Это единственный в мире комплекс, который способен гарантированно поражать воздушные цели на ходу, что позволяет быстро менять позицию и сразу же уходить от ответного огня противника.

https://ria.ru/20230429/intellekt-1868497493.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, западный военный округ (зво), украина, тор-м2