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Суд на Урале арестовал одного из фигурантов дела о пожаре в поселке Сосьва
Суд на Урале арестовал одного из фигурантов дела о пожаре в поселке Сосьва - РИА Новости, 29.04.2023
Суд на Урале арестовал одного из фигурантов дела о пожаре в поселке Сосьва
Суд на Урале до 26 июня 2023 года заключил под стражу специалиста по пожарной безопасности, фигуранта дела о пожаре в поселке Сосьва, сообщается в... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T13:27
2023-04-29T13:27
2023-04-29T13:27
происшествия
свердловская область
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Суд на Урале до 26 июня 2023 года заключил под стражу специалиста по пожарной безопасности, фигуранта дела о пожаре в поселке Сосьва, сообщается в Telegram-канале Свердловской прокуратуры. Уточняется, что фигурант дела обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также в халатности. В результате крупных пожаров в Свердловской области на текущей неделе сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке. В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что к октябрю поселок будет восстановлен.
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пострадавшие от пожаров населенные пункты Свердловской области. Видео МЧС РФ
МЧС показало населенные пункты Свердловской области, которые пострадали от пожаров
2023-04-29T13:27
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, видео
Происшествия, Свердловская область
Суд на Урале арестовал одного из фигурантов дела о пожаре в поселке Сосьва
Суд арестовал специалиста по пожарной безопасности по делу о пожаре в поселке Сосьва
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Суд на Урале до 26 июня 2023 года заключил под стражу специалиста по пожарной безопасности, фигуранта дела о пожаре в поселке Сосьва, сообщается в Telegram-канале
Свердловской прокуратуры.
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"Сегодня, 29 апреля 2023 года, Серовский районный суд рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении специалиста по пожарной безопасности МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа... Суд избрал в отношении специалиста по пожарной безопасности муниципального учреждения меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, то есть до 26 июня 2023 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фигурант дела обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также в халатности.
В результате крупных пожаров в Свердловской области на текущей неделе сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке. В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что к октябрю поселок будет восстановлен.