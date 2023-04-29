https://ria.ru/20230429/sosva-1868693434.html

Суд на Урале арестовал одного из фигурантов дела о пожаре в поселке Сосьва

Суд на Урале арестовал одного из фигурантов дела о пожаре в поселке Сосьва - РИА Новости, 29.04.2023

Суд на Урале арестовал одного из фигурантов дела о пожаре в поселке Сосьва

Суд на Урале до 26 июня 2023 года заключил под стражу специалиста по пожарной безопасности, фигуранта дела о пожаре в поселке Сосьва, сообщается в... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T13:27

2023-04-29T13:27

2023-04-29T13:27

происшествия

свердловская область

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Суд на Урале до 26 июня 2023 года заключил под стражу специалиста по пожарной безопасности, фигуранта дела о пожаре в поселке Сосьва, сообщается в Telegram-канале Свердловской прокуратуры. Уточняется, что фигурант дела обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также в халатности. В результате крупных пожаров в Свердловской области на текущей неделе сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке. В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что к октябрю поселок будет восстановлен.

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Пострадавшие от пожаров населенные пункты Свердловской области. Видео МЧС РФ МЧС показало населенные пункты Свердловской области, которые пострадали от пожаров 2023-04-29T13:27 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, видео