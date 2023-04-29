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Российские войска нанесли удары по украинским опорным пунктам под Марьинкой
Российские войска нанесли удары по украинским опорным пунктам под Марьинкой - РИА Новости, 29.04.2023
Российские войска нанесли удары по украинским опорным пунктам под Марьинкой
Российские ТОС "Солнцепек" нанесли удары по двум опорным пунктам украинских войск в районе села Пречистовка (Марьинский район ДНР), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T05:04
2023-04-29T05:04
2023-04-29T05:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы рф
тос-1а "солнцепек"
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российские ТОС "Солнцепек" нанесли удары по двум опорным пунктам украинских войск в районе села Пречистовка (Марьинский район ДНР), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Экипажами тяжелых огнеметных систем нанесены удары по двум опорным пунктам противника в районе Пречистовки и ликвидировано более 10 боевиков", - сказал он. На вооружении ВС РФ в настоящее время находятся ТОС-1А "Солнцепек", ожидается принятие на вооружение огнеметной системы следующего поколения "Тосочка".
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донецкая народная республика, александр гордеев (полковник), вооруженные силы рф, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы РФ, ТОС-1А "Солнцепек"
Российские войска нанесли удары по украинским опорным пунктам под Марьинкой
Минобороны: российские "Солнцепеки" поразили украинские опорные пункты под Марьинкой