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Российские войска нанесли удары по украинским опорным пунктам под Марьинкой

Российские войска нанесли удары по украинским опорным пунктам под Марьинкой - РИА Новости, 29.04.2023

Российские войска нанесли удары по украинским опорным пунктам под Марьинкой

Российские ТОС "Солнцепек" нанесли удары по двум опорным пунктам украинских войск в районе села Пречистовка (Марьинский район ДНР), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T05:04

2023-04-29T05:04

2023-04-29T05:04

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы рф

тос-1а "солнцепек"

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российские ТОС "Солнцепек" нанесли удары по двум опорным пунктам украинских войск в районе села Пречистовка (Марьинский район ДНР), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Экипажами тяжелых огнеметных систем нанесены удары по двум опорным пунктам противника в районе Пречистовки и ликвидировано более 10 боевиков", - сказал он. На вооружении ВС РФ в настоящее время находятся ТОС-1А "Солнцепек", ожидается принятие на вооружение огнеметной системы следующего поколения "Тосочка".

донецкая народная республика

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2023

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донецкая народная республика, александр гордеев (полковник), вооруженные силы рф, тос-1а "солнцепек"