https://ria.ru/20230429/siriya-1868786453.html

Отказ от доллара даст возможность для развития экономики, заявил Асад

Отказ от доллара даст возможность для развития экономики, заявил Асад - РИА Новости, 29.04.2023

Отказ от доллара даст возможность для развития экономики, заявил Асад

Сирия видит возможности для экономического развития стран в отказе от использования в расчетах доллара в пользу китайского юаня, заявил президент Сирии Башар... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T23:41

2023-04-29T23:41

2023-04-29T23:41

сирия

башар асад

китай

брикс

экономика

в мире

доллар

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ДОХА, 29 апр - РИА Новости. Сирия видит возможности для экономического развития стран в отказе от использования в расчетах доллара в пользу китайского юаня, заявил президент Сирии Башар Асад во время встречи в субботу в Дамаске со спецпосланником правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем. "Необходимо выдвижение инициативы и способа достижения развития и экономического сотрудничества... Освобождение от расчета в долларах становится необходимым. Страны БРИКС способны сыграть ключевую роль в этой сфере в дополнение к выбору китайского юаня для торговых расчетов между странами", - цитирует слова Асада его пресс-служба. Чжай Цзюнь приехал с визитом в Дамаск из Бейрута, где провел переговоры в МИД Ливана.

https://ria.ru/20230425/dollar-1867658011.html

сирия

китай

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сирия, башар асад, китай, брикс, экономика, в мире, доллар