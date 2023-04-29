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Отказ от доллара даст возможность для развития экономики, заявил Асад - РИА Новости, 29.04.2023
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23:41 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/siriya-1868786453.html
Отказ от доллара даст возможность для развития экономики, заявил Асад
Отказ от доллара даст возможность для развития экономики, заявил Асад - РИА Новости, 29.04.2023
Отказ от доллара даст возможность для развития экономики, заявил Асад
Сирия видит возможности для экономического развития стран в отказе от использования в расчетах доллара в пользу китайского юаня, заявил президент Сирии Башар... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T23:41
2023-04-29T23:41
сирия
башар асад
китай
брикс
экономика
в мире
доллар
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ДОХА, 29 апр - РИА Новости. Сирия видит возможности для экономического развития стран в отказе от использования в расчетах доллара в пользу китайского юаня, заявил президент Сирии Башар Асад во время встречи в субботу в Дамаске со спецпосланником правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем. "Необходимо выдвижение инициативы и способа достижения развития и экономического сотрудничества... Освобождение от расчета в долларах становится необходимым. Страны БРИКС способны сыграть ключевую роль в этой сфере в дополнение к выбору китайского юаня для торговых расчетов между странами", - цитирует слова Асада его пресс-служба. Чжай Цзюнь приехал с визитом в Дамаск из Бейрута, где провел переговоры в МИД Ливана.
https://ria.ru/20230425/dollar-1867658011.html
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сирия, башар асад, китай, брикс, экономика, в мире, доллар
Сирия, Башар Асад, Китай, БРИКС, Экономика, В мире, Доллар
Отказ от доллара даст возможность для развития экономики, заявил Асад

Асад: Сирия видит в замене доллара на юань возможности для экономического развития

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 29 апр - РИА Новости. Сирия видит возможности для экономического развития стран в отказе от использования в расчетах доллара в пользу китайского юаня, заявил президент Сирии Башар Асад во время встречи в субботу в Дамаске со спецпосланником правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем.
"Необходимо выдвижение инициативы и способа достижения развития и экономического сотрудничества... Освобождение от расчета в долларах становится необходимым. Страны БРИКС способны сыграть ключевую роль в этой сфере в дополнение к выбору китайского юаня для торговых расчетов между странами", - цитирует слова Асада его пресс-служба.
Чжай Цзюнь приехал с визитом в Дамаск из Бейрута, где провел переговоры в МИД Ливана.
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СирияБашар АсадКитайБРИКСЭкономикаВ миреДоллар
 
 
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