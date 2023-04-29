https://ria.ru/20230429/shtraf-1868638826.html

Юрист объяснил, как пожарить шашлык и избежать штрафа

Юрист объяснил, как пожарить шашлык и избежать штрафа - РИА Новости, 29.04.2023

Юрист объяснил, как пожарить шашлык и избежать штрафа

Какие требования важно соблюдать при приготовлении шашлыка на даче, чтобы избежать штрафа и не допустить пожара, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T02:15

2023-04-29T02:15

2023-04-29T02:15

общество

россия

иван соловьев (юрист)

шашлык

еда

штрафы

дача

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Какие требования важно соблюдать при приготовлении шашлыка на даче, чтобы избежать штрафа и не допустить пожара, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев.Правила противопожарной безопасности предписывают разводить огонь на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек, однако россияне обычно не готовят шашлыки на кострах, отметил юрист.Несгораемая емкость для приготовления шашлыка не должна иметь повреждений, уточнил он. А в ветреную погоду готовить мясо на огне нельзя даже с использованием исправного мангала или жаровни, предупредил юрист."Если скорость ветра превышает пять метров в секунду, нельзя жарить шашлык без мангала, а если она выше 10 метров в секунду, с мангалом тоже нельзя. Конечно, запрещено разводить огонь, если на территории действует особый противопожарный режим", — подчеркнул Соловьев.Юрист объяснил, к чему может привести пренебрежение этими требованиями.По словам юриста, не стоит рассчитывать на то, что нарушение останется незамеченным."Противопожарные рейды нередко проводятся по сигналу активных прохожих или жителей соседних домов. Поэтому не стоит надеяться, что жарка шашлыка в неположенном месте сойдет вам с рук", — заключил Соловьев.

https://ria.ru/20230201/shashlyk-1849093866.html

https://ria.ru/20220710/shashlyk-1801485604.html

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общество, россия, иван соловьев (юрист), шашлык, еда, штрафы, дача