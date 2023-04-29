https://ria.ru/20230429/shtraf-1868638826.html
Юрист объяснил, как пожарить шашлык и избежать штрафа
Юрист объяснил, как пожарить шашлык и избежать штрафа - РИА Новости, 29.04.2023
Юрист объяснил, как пожарить шашлык и избежать штрафа
Какие требования важно соблюдать при приготовлении шашлыка на даче, чтобы избежать штрафа и не допустить пожара, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T02:15
2023-04-29T02:15
2023-04-29T02:15
общество
россия
иван соловьев (юрист)
шашлык
еда
штрафы
дача
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Какие требования важно соблюдать при приготовлении шашлыка на даче, чтобы избежать штрафа и не допустить пожара, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев.Правила противопожарной безопасности предписывают разводить огонь на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек, однако россияне обычно не готовят шашлыки на кострах, отметил юрист.Несгораемая емкость для приготовления шашлыка не должна иметь повреждений, уточнил он. А в ветреную погоду готовить мясо на огне нельзя даже с использованием исправного мангала или жаровни, предупредил юрист."Если скорость ветра превышает пять метров в секунду, нельзя жарить шашлык без мангала, а если она выше 10 метров в секунду, с мангалом тоже нельзя. Конечно, запрещено разводить огонь, если на территории действует особый противопожарный режим", — подчеркнул Соловьев.Юрист объяснил, к чему может привести пренебрежение этими требованиями.По словам юриста, не стоит рассчитывать на то, что нарушение останется незамеченным."Противопожарные рейды нередко проводятся по сигналу активных прохожих или жителей соседних домов. Поэтому не стоит надеяться, что жарка шашлыка в неположенном месте сойдет вам с рук", — заключил Соловьев.
https://ria.ru/20230201/shashlyk-1849093866.html
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общество, россия, иван соловьев (юрист), шашлык, еда, штрафы, дача
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Шашлык, Еда, Штрафы, Дача
Юрист объяснил, как пожарить шашлык и избежать штрафа
Юрист Соловьев заявил о необходимости жарить шашлык с соблюдением противопожарных норм
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Какие требования важно соблюдать при приготовлении шашлыка на даче, чтобы избежать штрафа и не допустить пожара, рассказал в интервью
радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Правила противопожарной безопасности предписывают разводить огонь на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек, однако россияне обычно не готовят шашлыки на кострах, отметил юрист.
«
"Большинство дачников используют для приготовления мяса мангалы, жаровни и другие несгораемые емкости. С таким приспособлением можно готовить шашлык в пяти метрах от дома или сарая. При этом вокруг мангала должна быть зона радиусом два метра, где нет мусора или горючих материалов", — добавил Соловьев.
Несгораемая емкость для приготовления шашлыка не должна иметь повреждений, уточнил он. А в ветреную погоду готовить мясо на огне нельзя даже с использованием исправного мангала или жаровни, предупредил юрист.
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"Если скорость ветра превышает пять метров в секунду, нельзя жарить шашлык без мангала, а если она выше 10 метров в секунду, с мангалом тоже нельзя. Конечно, запрещено разводить огонь, если на территории действует особый противопожарный режим", — подчеркнул Соловьев.
Юрист объяснил, к чему может привести пренебрежение этими требованиями.
«
"За нарушение противопожарных правил теперь предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Если жарить шашлык там, где действует противопожарный режим, то штраф может составить от 10 до 20 тысяч. Если в результате пикника и жарки шашлыка возник пожар, уничтожено имущество или нанесен легкий вред здоровью человека, нарушителю грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей. А если последствия пожара будут еще более серьезными, виновника могут привлечь к уголовной ответственности", — сказал Соловьев.
По словам юриста, не стоит рассчитывать на то, что нарушение останется незамеченным.
"Противопожарные рейды нередко проводятся по сигналу активных прохожих или жителей соседних домов. Поэтому не стоит надеяться, что жарка шашлыка в неположенном месте сойдет вам с рук", — заключил Соловьев.
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