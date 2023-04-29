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Сотрудники российской школы при посольстве в Варшаве покинули здание - РИА Новости, 29.04.2023
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17:20 29.04.2023 (обновлено: 18:15 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/shkola-1868732402.html
Сотрудники российской школы при посольстве в Варшаве покинули здание
Сотрудники российской школы при посольстве в Варшаве покинули здание - РИА Новости, 29.04.2023
Сотрудники российской школы при посольстве в Варшаве покинули здание
Все сотрудники, проживавшие на территории школы при российском посольстве в Польше, покинули здание, в которое утром ворвались варшавские власти, сообщил РИА... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:20
2023-04-29T18:15
в мире
санкции в отношении россии
варшава
россия
польша
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ВАРШАВА, 29 апр — РИА Новости. Все сотрудники, проживавшие на территории школы при российском посольстве в Польше, покинули здание, в которое утром ворвались варшавские власти, сообщил РИА Новости советник-посланник Андрей Ордаш."Они переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве", — сказал он.По словам советника-посланника, дипмиссии дали еще семь дней на вывоз школьного имущества.Загрузив вещи в грузовик, сотрудники покинули школу под марш "Прощание славянки" и песню "Катюша". В школе остались польские судебные исполнители, которые продолжают опись помещений и имущества.Сегодня утром в школу явились представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции, взломали калитку и ворвались в здание. На тот момент там находились 29 человек — сотрудники учреждения и члены их семей, в том числе дети. Российский МИД заявил, что столь наглый шаг Варшавы не останется без жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России.Первого марта прошлого года Польша объявила о начале процесса изъятия российской недвижимости в Варшаве. Тогда МИД обратился в органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении России". Речь шла о зданиях на Келецкой улице, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100, — там раньше проживали российские дипломаты, теперь здание не заселено и требует ремонта.
https://ria.ru/20230429/polsha-1868716260.html
https://ria.ru/20230210/polsha-1851051064.html
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в мире, санкции в отношении россии, варшава, россия, польша
В мире, Санкции в отношении России, Варшава, Россия, Польша
Сотрудники российской школы при посольстве в Варшаве покинули здание

Посольство России заявило, что сотрудники захваченной властями Варшавы школы покинули ее

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПредставители мэрии и полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
Представители мэрии и полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Представители мэрии и полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 апр — РИА Новости. Все сотрудники, проживавшие на территории школы при российском посольстве в Польше, покинули здание, в которое утром ворвались варшавские власти, сообщил РИА Новости советник-посланник Андрей Ордаш.
"Они переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве", — сказал он.
По словам советника-посланника, дипмиссии дали еще семь дней на вывоз школьного имущества.
«
"Посольство обеспечит продолжение учебного процесса для всех учеников", — подчеркнул собеседник агентства.
Загрузив вещи в грузовик, сотрудники покинули школу под марш "Прощание славянки" и песню "Катюша". В школе остались польские судебные исполнители, которые продолжают опись помещений и имущества.
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Сегодня утром в школу явились представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции, взломали калитку и ворвались в здание. На тот момент там находились 29 человек — сотрудники учреждения и члены их семей, в том числе дети.
Российский МИД заявил, что столь наглый шаг Варшавы не останется без жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России.
Первого марта прошлого года Польша объявила о начале процесса изъятия российской недвижимости в Варшаве. Тогда МИД обратился в органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении России". Речь шла о зданиях на Келецкой улице, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100, — там раньше проживали российские дипломаты, теперь здание не заселено и требует ремонта.
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