https://ria.ru/20230429/shkola-1868732402.html

Сотрудники российской школы при посольстве в Варшаве покинули здание

Сотрудники российской школы при посольстве в Варшаве покинули здание - РИА Новости, 29.04.2023

Сотрудники российской школы при посольстве в Варшаве покинули здание

Все сотрудники, проживавшие на территории школы при российском посольстве в Польше, покинули здание, в которое утром ворвались варшавские власти, сообщил РИА... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T17:20

2023-04-29T17:20

2023-04-29T18:15

в мире

санкции в отношении россии

варшава

россия

польша

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ВАРШАВА, 29 апр — РИА Новости. Все сотрудники, проживавшие на территории школы при российском посольстве в Польше, покинули здание, в которое утром ворвались варшавские власти, сообщил РИА Новости советник-посланник Андрей Ордаш."Они переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве", — сказал он.По словам советника-посланника, дипмиссии дали еще семь дней на вывоз школьного имущества.Загрузив вещи в грузовик, сотрудники покинули школу под марш "Прощание славянки" и песню "Катюша". В школе остались польские судебные исполнители, которые продолжают опись помещений и имущества.Сегодня утром в школу явились представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции, взломали калитку и ворвались в здание. На тот момент там находились 29 человек — сотрудники учреждения и члены их семей, в том числе дети. Российский МИД заявил, что столь наглый шаг Варшавы не останется без жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России.Первого марта прошлого года Польша объявила о начале процесса изъятия российской недвижимости в Варшаве. Тогда МИД обратился в органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении России". Речь шла о зданиях на Келецкой улице, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100, — там раньше проживали российские дипломаты, теперь здание не заселено и требует ремонта.

https://ria.ru/20230429/polsha-1868716260.html

https://ria.ru/20230210/polsha-1851051064.html

варшава

россия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, санкции в отношении россии, варшава, россия, польша