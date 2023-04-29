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Посол России заявил, что власти Польши нарушили Венскую конвенцию
Посол России заявил, что власти Польши нарушили Венскую конвенцию - РИА Новости, 29.04.2023
Посол России заявил, что власти Польши нарушили Венскую конвенцию
Москва заявит Варшаве протест из-за захвата школы при российском посольстве, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Сергей Андреев. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T12:18
2023-04-29T12:18
2023-04-29T13:37
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ВАРШАВА, 29 апр — РИА Новости. Москва заявит Варшаве протест из-за захвата школы при российском посольстве, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Сергей Андреев."Квалификация однозначная — это противоправное действие, нарушение Венской конвенции в дипломатических отношениях. Мы, естественно, заявим протест", — сказал он.По словам посла, действия польских властей не останутся без ответа."Какая это будет реакция — я не хочу предвосхищать. Решение на этот счет будет приниматься в центре", — отметил дипломат, еще раз подчеркнув, что это противоправное действие — вторжение на территорию дипломатического объекта.Андреев признал, что в таких условиях школа работать не может, но для нее найдут другое место.Сегодня утром представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции взломали калитку у школы и ворвались в здание. По словам советника-посланника посольства Андрея Ордаша, они ходят по помещениям и описывают имущество. Сотрудникам школы дали время до 19:00, чтобы покинуть территорию.Первого марта прошлого года Польша объявила, что начала процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве. Тогда МИД обратился в органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации". Речь шла о зданиях на Келецкой улице, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100, — там раньше проживали российские дипломаты, теперь здание не заселено и требует ремонта.
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в мире, россия, польша, варшава
В мире, Россия, Польша, Варшава
Посол России заявил, что власти Польши нарушили Венскую конвенцию
Посол России в Варшаве Андреев: властям Польши объявят протест из-за захвата школы
ВАРШАВА, 29 апр — РИА Новости. Москва заявит Варшаве протест из-за захвата школы при российском посольстве, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Сергей Андреев.
"Квалификация однозначная — это противоправное действие, нарушение Венской конвенции в дипломатических отношениях. Мы, естественно, заявим протест", — сказал он.
По словам посла, действия польских властей не останутся без ответа.
"Какая это будет реакция — я не хочу предвосхищать. Решение на этот счет будет приниматься в центре", — отметил дипломат, еще раз подчеркнув, что это противоправное действие — вторжение на территорию дипломатического объекта.
Андреев признал, что в таких условиях школа работать не может, но для нее найдут другое место.
«
"Она продолжит работу в других помещениях дипломатической миссии. Будет обеспечено нормальное завершение учебного года, сдача экзаменов", — заключил дипломат.
Сегодня утром представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции взломали калитку у школы и ворвались в здание. По словам советника-посланника посольства Андрея Ордаша, они ходят по помещениям и описывают имущество. Сотрудникам школы дали время до 19:00, чтобы покинуть территорию.
Первого марта прошлого года Польша
объявила, что начала процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве. Тогда МИД обратился в органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации". Речь шла о зданиях на Келецкой улице, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100, — там раньше проживали российские дипломаты, теперь здание не заселено и требует ремонта.
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