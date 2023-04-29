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Примаков: день, когда в Польше ворвались в школу при посольстве, не забудут

Примаков: день, когда в Польше ворвались в школу при посольстве, не забудут - РИА Новости, 29.04.2023

Примаков: день, когда в Польше ворвались в школу при посольстве, не забудут

Россия запомнит день, когда представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и начали ломать дверь после отказа... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T11:38

2023-04-29T11:38

2023-04-29T11:44

в мире

россия

варшава

польша

евгений примаков (россотрудничество)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия запомнит день, когда представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и начали ломать дверь после отказа открыть, заявил в субботу глава Россотрудничества Евгений Примаков в своём Telegram-канале. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве России, службы начали ломать дверь после отказа открыть.

https://ria.ru/20230426/dengi-1867993359.html

россия

варшава

польша

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в мире, россия, варшава, польша, евгений примаков (россотрудничество)