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Примаков: день, когда в Польше ворвались в школу при посольстве, не забудут - РИА Новости, 29.04.2023
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11:38 29.04.2023 (обновлено: 11:44 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/shkola-1868679053.html
Примаков: день, когда в Польше ворвались в школу при посольстве, не забудут
Примаков: день, когда в Польше ворвались в школу при посольстве, не забудут - РИА Новости, 29.04.2023
Примаков: день, когда в Польше ворвались в школу при посольстве, не забудут
Россия запомнит день, когда представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и начали ломать дверь после отказа... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T11:38
2023-04-29T11:44
в мире
россия
варшава
польша
евгений примаков (россотрудничество)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия запомнит день, когда представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и начали ломать дверь после отказа открыть, заявил в субботу глава Россотрудничества Евгений Примаков в своём Telegram-канале. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве России, службы начали ломать дверь после отказа открыть.
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в мире, россия, варшава, польша, евгений примаков (россотрудничество)
В мире, Россия, Варшава, Польша, Евгений Примаков (Россотрудничество)
Примаков: день, когда в Польше ворвались в школу при посольстве, не забудут

Примаков: Россия запомнит день, когда полиция Польши ворвалась в школу при посольстве

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПредставители мэрии Варшавы у здания школы при посольстве РФ. Кадр видео
Представители мэрии Варшавы у здания школы при посольстве РФ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Представители мэрии Варшавы у здания школы при посольстве РФ. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия запомнит день, когда представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и начали ломать дверь после отказа открыть, заявил в субботу глава Россотрудничества Евгений Примаков в своём Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве России, службы начали ломать дверь после отказа открыть.
«
"Поляки ломают двери русской школы при посольстве. Запомним этот день. Школы. При посольстве", — написал Примаков.
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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В миреРоссияВаршаваПольшаЕвгений Примаков (Россотрудничество)
 
 
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