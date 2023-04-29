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Примаков: день, когда в Польше ворвались в школу при посольстве, не забудут
Примаков: день, когда в Польше ворвались в школу при посольстве, не забудут - РИА Новости, 29.04.2023
Примаков: день, когда в Польше ворвались в школу при посольстве, не забудут
Россия запомнит день, когда представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и начали ломать дверь после отказа... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T11:38
2023-04-29T11:38
2023-04-29T11:44
в мире
россия
варшава
польша
евгений примаков (россотрудничество)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия запомнит день, когда представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и начали ломать дверь после отказа открыть, заявил в субботу глава Россотрудничества Евгений Примаков в своём Telegram-канале. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве России, службы начали ломать дверь после отказа открыть.
https://ria.ru/20230426/dengi-1867993359.html
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в мире, россия, варшава, польша, евгений примаков (россотрудничество)
В мире, Россия, Варшава, Польша, Евгений Примаков (Россотрудничество)
Примаков: день, когда в Польше ворвались в школу при посольстве, не забудут
Примаков: Россия запомнит день, когда полиция Польши ворвалась в школу при посольстве