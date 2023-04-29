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В Севастополе потушили пожар на нефтебазе
В Севастополе потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 29.04.2023
В Севастополе потушили пожар на нефтебазе
В Севастополе ликвидировали пожар на нефтебазе, которая подверглась атаке беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:15
2023-04-29T15:15
2023-04-29T15:58
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. В Севастополе ликвидировали пожар на нефтебазе, которая подверглась атаке беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор поблагодарил пожарных за профессиональную работу.По словам Развожаева, рано утром нефтебазу в районе Казачьей бухты атаковали два беспилотника. Один сбили бойцы постов наружного наблюдения флота, его обломки нашли на берегу рядом с терминалом. Второй смог долететь до нефтяного резервуара. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Никто при этом не пострадал.В Госдуме эту атаку расценили как теракт.
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Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе
В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
2023-04-29T15:15
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PT0M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, видео
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев
В Севастополе потушили пожар на нефтебазе
Губернатор Развожаев сообщил о полной ликвидации пожара на нефтебазе в Севастополе