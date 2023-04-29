https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868710106.html

В Севастополе потушили пожар на нефтебазе

В Севастополе потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 29.04.2023

В Севастополе потушили пожар на нефтебазе

В Севастополе ликвидировали пожар на нефтебазе, которая подверглась атаке беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T15:15

2023-04-29T15:15

2023-04-29T15:58

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868671950_18:0:2000:1115_1920x0_80_0_0_05f0d8ebf23ae08109353dedaa5db07d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. В Севастополе ликвидировали пожар на нефтебазе, которая подверглась атаке беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор поблагодарил пожарных за профессиональную работу.По словам Развожаева, рано утром нефтебазу в районе Казачьей бухты атаковали два беспилотника. Один сбили бойцы постов наружного наблюдения флота, его обломки нашли на берегу рядом с терминалом. Второй смог долететь до нефтяного резервуара. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Никто при этом не пострадал.В Госдуме эту атаку расценили как теракт.

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 2023-04-29T15:15 true PT0M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, происшествия, михаил развожаев, видео