https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868709975.html
Власти Севастополя раскрыли подробности атаки беспилотников на нефтебазу
Власти Севастополя раскрыли подробности атаки беспилотников на нефтебазу - РИА Новости, 29.04.2023
Власти Севастополя раскрыли подробности атаки беспилотников на нефтебазу
До нефтебазы в Севастополе смог долететь только один дрон, второй удалось сбить, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:14
2023-04-29T15:14
2023-04-29T15:31
севастополь
михаил развожаев
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868670785_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_9eadf1e7ac3dd698fd3e8e9d6a06b2e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. До нефтебазы в Севастополе смог долететь только один дрон, второй удалось сбить, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "После работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник. Второй БПЛА был поражен бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия", — сказал он, добавив, что обломки сбитого дрона нашли на берегу рядом с терминалом.В субботу утром Развожаев сообщил о возгорании резервуара с топливом в районе Казачьей бухты. Инцидент произошел из-за попадания беспилотника, площадь пожара составила около тысячи "квадратов", сейчас его полностью потушили. Никто не пострадал.
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868670785_434:0:1929:1121_1920x0_80_0_0_418062314c3287394969ac29e667dc8b.jpg
Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе
В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
2023-04-29T15:14
true
PT0M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, происшествия, видео
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
Власти Севастополя раскрыли подробности атаки беспилотников на нефтебазу
Губернатор Развожаев заявил, что до нефтебазы в Севастополе долетел один БПЛА из двух