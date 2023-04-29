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Власти Севастополя раскрыли подробности атаки беспилотников на нефтебазу - РИА Новости, 29.04.2023
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15:14 29.04.2023 (обновлено: 15:31 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868709975.html
Власти Севастополя раскрыли подробности атаки беспилотников на нефтебазу
Власти Севастополя раскрыли подробности атаки беспилотников на нефтебазу - РИА Новости, 29.04.2023
Власти Севастополя раскрыли подробности атаки беспилотников на нефтебазу
До нефтебазы в Севастополе смог долететь только один дрон, второй удалось сбить, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:14
2023-04-29T15:31
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. До нефтебазы в Севастополе смог долететь только один дрон, второй удалось сбить, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "После работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник. Второй БПЛА был поражен бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия", — сказал он, добавив, что обломки сбитого дрона нашли на берегу рядом с терминалом.В субботу утром Развожаев сообщил о возгорании резервуара с топливом в районе Казачьей бухты. Инцидент произошел из-за попадания беспилотника, площадь пожара составила около тысячи "квадратов", сейчас его полностью потушили. Никто не пострадал.
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РИА Новости
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Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе
В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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севастополь, михаил развожаев, происшествия, видео
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
Власти Севастополя раскрыли подробности атаки беспилотников на нефтебазу
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. До нефтебазы в Севастополе смог долететь только один дрон, второй удалось сбить, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
2023-04-29T15:14
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Власти Севастополя раскрыли подробности атаки беспилотников на нефтебазу

Губернатор Развожаев заявил, что до нефтебазы в Севастополе долетел один БПЛА из двух

© РаZVожаев / TelegramНа месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
На месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
© РаZVожаев / Telegram
На месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. До нефтебазы в Севастополе смог долететь только один дрон, второй удалось сбить, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"После работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник. Второй БПЛА был поражен бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия", — сказал он, добавив, что обломки сбитого дрона нашли на берегу рядом с терминалом.
В субботу утром Развожаев сообщил о возгорании резервуара с топливом в районе Казачьей бухты. Инцидент произошел из-за попадания беспилотника, площадь пожара составила около тысячи "квадратов", сейчас его полностью потушили. Никто не пострадал.
 
СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
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