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Власти Севастополя раскрыли подробности атаки беспилотников на нефтебазу

Власти Севастополя раскрыли подробности атаки беспилотников на нефтебазу - РИА Новости, 29.04.2023

Власти Севастополя раскрыли подробности атаки беспилотников на нефтебазу

До нефтебазы в Севастополе смог долететь только один дрон, второй удалось сбить, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T15:14

2023-04-29T15:14

2023-04-29T15:31

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. До нефтебазы в Севастополе смог долететь только один дрон, второй удалось сбить, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "После работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник. Второй БПЛА был поражен бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия", — сказал он, добавив, что обломки сбитого дрона нашли на берегу рядом с терминалом.В субботу утром Развожаев сообщил о возгорании резервуара с топливом в районе Казачьей бухты. Инцидент произошел из-за попадания беспилотника, площадь пожара составила около тысячи "квадратов", сейчас его полностью потушили. Никто не пострадал.

севастополь

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2023

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Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 2023-04-29T15:14 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев, происшествия, видео