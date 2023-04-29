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В Севастополе ликвидировали открытое горение на нефтебазе
В Севастополе ликвидировали открытое горение на нефтебазе - РИА Новости, 29.04.2023
В Севастополе ликвидировали открытое горение на нефтебазе
Открытое горение на нефтебазе в Севастополе, которая подверглась атаке беспилотников, ликвидировано, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T13:03
2023-04-29T13:03
2023-04-29T13:03
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Открытое горение на нефтебазе в Севастополе, которая подверглась атаке беспилотников, ликвидировано, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.По его словам, на месте работают более 150-ти человек и 50-ти единиц техники, в том числе от МЧС России 107 человек личного состава и 34 единицы техники.Ранее в субботу Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе
В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
2023-04-29T13:03
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PT0M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Севастополе ликвидировали открытое горение на нефтебазе
Губернатор Развожаев сообщил о ликвидации открытого горения на нефтебазе в Севастополе