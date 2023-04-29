https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868690349.html

В Севастополе ликвидировали открытое горение на нефтебазе

В Севастополе ликвидировали открытое горение на нефтебазе - РИА Новости, 29.04.2023

В Севастополе ликвидировали открытое горение на нефтебазе

Открытое горение на нефтебазе в Севастополе, которая подверглась атаке беспилотников, ликвидировано, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T13:03

2023-04-29T13:03

2023-04-29T13:03

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Открытое горение на нефтебазе в Севастополе, которая подверглась атаке беспилотников, ликвидировано, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.По его словам, на месте работают более 150-ти человек и 50-ти единиц техники, в том числе от МЧС России 107 человек личного состава и 34 единицы техники.Ранее в субботу Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара нет.

севастополь

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 2023-04-29T13:03 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео