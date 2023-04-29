https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868674146.html
Пожарный поезд прибыл в Севастополь для тушения огня в районе нефтебазы
Пожарный поезд прибыл в Севастополь для тушения огня в районе нефтебазы - РИА Новости, 29.04.2023
Пожарный поезд прибыл в Севастополь для тушения огня в районе нефтебазы
Пожарный поезд прибыл в Севастополь в район нефтебазы для тушения горящих топливных цистерн, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора города. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T11:03
2023-04-29T11:03
2023-04-29T11:03
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Пожарный поезд прибыл в Севастополь в район нефтебазы для тушения горящих топливных цистерн, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора города. Пожар на нефтебазе, по которой был нанесен удар беспилотниками, практически локализован, неповрежденные емкости ограждаются от огня и охлаждаются, ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он также добавил, что задействованы силы МЧС Севастополя и Крыма, Черноморского флота. Ранее в субботу губернатор заявил, что резервуары с топливом горят в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет. Повреждено и сгорело 4 резервуара, сообщил он.
https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868669011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарный поезд прибыл в Севастополь для тушения огня в районе нефтебазы
Власти Севастополя сообщили о прибытии пожарного поезда для тушения горящих цистерн