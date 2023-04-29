Рейтинг@Mail.ru
Пожарный поезд прибыл в Севастополь для тушения огня в районе нефтебазы - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868674146.html
Пожарный поезд прибыл в Севастополь для тушения огня в районе нефтебазы
Пожарный поезд прибыл в Севастополь для тушения огня в районе нефтебазы - РИА Новости, 29.04.2023
Пожарный поезд прибыл в Севастополь для тушения огня в районе нефтебазы
Пожарный поезд прибыл в Севастополь в район нефтебазы для тушения горящих топливных цистерн, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора города. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T11:03
2023-04-29T11:03
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868670785_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_9eadf1e7ac3dd698fd3e8e9d6a06b2e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Пожарный поезд прибыл в Севастополь в район нефтебазы для тушения горящих топливных цистерн, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора города. Пожар на нефтебазе, по которой был нанесен удар беспилотниками, практически локализован, неповрежденные емкости ограждаются от огня и охлаждаются, ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он также добавил, что задействованы силы МЧС Севастополя и Крыма, Черноморского флота. Ранее в субботу губернатор заявил, что резервуары с топливом горят в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет. Повреждено и сгорело 4 резервуара, сообщил он.
https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868669011.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868670785_434:0:1929:1121_1920x0_80_0_0_418062314c3287394969ac29e667dc8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарный поезд прибыл в Севастополь для тушения огня в районе нефтебазы

Власти Севастополя сообщили о прибытии пожарного поезда для тушения горящих цистерн

© РаZVожаев / TelegramНа месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
На месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
© РаZVожаев / Telegram
На месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Пожарный поезд прибыл в Севастополь в район нефтебазы для тушения горящих топливных цистерн, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора города.
Пожар на нефтебазе, по которой был нанесен удар беспилотниками, практически локализован, неповрежденные емкости ограждаются от огня и охлаждаются, ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он также добавил, что задействованы силы МЧС Севастополя и Крыма, Черноморского флота.
«
"Пожарный поезд прибыл к месту тушения пожара", - сообщили в пресс-службе губернатора Развожаева.
Ранее в субботу губернатор заявил, что резервуары с топливом горят в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет. Повреждено и сгорело 4 резервуара, сообщил он.
На месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
Нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника
Вчера, 10:17
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала