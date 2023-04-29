https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868674146.html

Пожарный поезд прибыл в Севастополь для тушения огня в районе нефтебазы

Пожарный поезд прибыл в Севастополь для тушения огня в районе нефтебазы - РИА Новости, 29.04.2023

Пожарный поезд прибыл в Севастополь для тушения огня в районе нефтебазы

Пожарный поезд прибыл в Севастополь в район нефтебазы для тушения горящих топливных цистерн, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора города. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T11:03

2023-04-29T11:03

2023-04-29T11:03

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Пожарный поезд прибыл в Севастополь в район нефтебазы для тушения горящих топливных цистерн, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора города. Пожар на нефтебазе, по которой был нанесен удар беспилотниками, практически локализован, неповрежденные емкости ограждаются от огня и охлаждаются, ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он также добавил, что задействованы силы МЧС Севастополя и Крыма, Черноморского флота. Ранее в субботу губернатор заявил, что резервуары с топливом горят в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет. Повреждено и сгорело 4 резервуара, сообщил он.

https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868669011.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)