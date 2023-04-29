https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868669347.html
Пожар на нефтебазе в Севастополе практически локализован, заявил Развожаев
Пожар на нефтебазе в Севастополе практически локализован, заявил Развожаев - РИА Новости, 29.04.2023
Пожар на нефтебазе в Севастополе практически локализован, заявил Развожаев
Пожар на нефтебазе, по которой был нанесен удар беспилотниками, практически локализован, неповрежденные емкости ограждаются от огня и охлаждаются, сообщил... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T10:19
2023-04-29T10:19
2023-04-29T10:25
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Пожар на нефтебазе, по которой был нанесен удар беспилотниками, практически локализован, неповрежденные емкости ограждаются от огня и охлаждаются, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в субботу он заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
Пожар на нефтебазе в Севастополе практически локализован, заявил Развожаев
Губернатор Развожаев: пожар на нефтебазе в Севастополе практически локализован
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Пожар на нефтебазе, по которой был нанесен удар беспилотниками, практически локализован, неповрежденные емкости ограждаются от огня и охлаждаются, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в субботу он заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет.
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"В настоящее время пожар практически локализован… Четыре емкости сгорело, остальные локализованы в настоящие время, ведется интенсивное тушение, неповрежденные емкости ограждаются от огня и охлаждаются", - сообщил Развожаев журналистам.
Нефтебазу в Севастополе предположительно атаковали два беспилотника