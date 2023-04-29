https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868669347.html

Пожар на нефтебазе в Севастополе практически локализован, заявил Развожаев

Пожар на нефтебазе в Севастополе практически локализован, заявил Развожаев - РИА Новости, 29.04.2023

Пожар на нефтебазе в Севастополе практически локализован, заявил Развожаев

Пожар на нефтебазе, по которой был нанесен удар беспилотниками, практически локализован, неповрежденные емкости ограждаются от огня и охлаждаются, сообщил... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T10:19

2023-04-29T10:19

2023-04-29T10:25

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Пожар на нефтебазе, по которой был нанесен удар беспилотниками, практически локализован, неповрежденные емкости ограждаются от огня и охлаждаются, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в субботу он заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет.

https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868669011.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, михаил развожаев