https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868669011.html
Нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника
Нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника - РИА Новости, 29.04.2023
Нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника
В атаке на нефтебазу в Севастополе, по предварительным данным, принимали участие два беспилотника, заявил журналистам губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T10:17
2023-04-29T10:17
2023-04-29T10:56
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. В атаке на нефтебазу в Севастополе, по предварительным данным, принимали участие два беспилотника, заявил журналистам губернатор города Михаил Развожаев.В результате получили повреждения четыре цистерны, отметил губернатор. По его словам, сейчас они практически догорели."Остальные локализованы в настоящее время, ведется интенсивное тушение, неповрежденные емкости ограждаются от огня и охлаждаются", — добавил Развожаев.Ликвидировать пожар планируется к 18:00, уточнил он.Пожар на нефтебазе в районе Казачьей бухты начался сегодня рано утром. По словам Развожаева, его площадь составляет около тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе
В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
2023-04-29T10:17
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PT0M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, происшествия, видео
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия
Нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. В атаке на нефтебазу в Севастополе, по предварительным данным, принимали участие два беспилотника, заявил журналистам губернатор города Михаил Развожаев.
2023-04-29T10:17
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PT0M04S
Нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника
Губернатор Развожаев: в атаке на нефтебазу в Севастополе участвовали два беспилотника
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. В атаке на нефтебазу в Севастополе, по предварительным данным, принимали участие два беспилотника, заявил журналистам губернатор города Михаил Развожаев.
«
"Предварительно: из того, что видно, что в двух разных частях произошло возгорание, то беспилотных летательных аппаратов было два", — сказал он.
В результате получили повреждения четыре цистерны, отметил губернатор. По его словам, сейчас они практически догорели.
"Остальные локализованы в настоящее время, ведется интенсивное тушение, неповрежденные емкости ограждаются от огня и охлаждаются", — добавил Развожаев.
Ликвидировать пожар планируется к 18:00, уточнил он.
Пожар на нефтебазе в районе Казачьей бухты начался сегодня рано утром. По словам Развожаева, его площадь составляет около тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.