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Нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 29.04.2023 (обновлено: 10:56 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868669011.html
Нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника
Нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника - РИА Новости, 29.04.2023
Нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника
В атаке на нефтебазу в Севастополе, по предварительным данным, принимали участие два беспилотника, заявил журналистам губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T10:17
2023-04-29T10:56
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. В атаке на нефтебазу в Севастополе, по предварительным данным, принимали участие два беспилотника, заявил журналистам губернатор города Михаил Развожаев.В результате получили повреждения четыре цистерны, отметил губернатор. По его словам, сейчас они практически догорели."Остальные локализованы в настоящее время, ведется интенсивное тушение, неповрежденные емкости ограждаются от огня и охлаждаются", — добавил Развожаев.Ликвидировать пожар планируется к 18:00, уточнил он.Пожар на нефтебазе в районе Казачьей бухты начался сегодня рано утром. По словам Развожаева, его площадь составляет около тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.
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Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе
В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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РИА Новости
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севастополь, происшествия, видео
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия
Нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. В атаке на нефтебазу в Севастополе, по предварительным данным, принимали участие два беспилотника, заявил журналистам губернатор города Михаил Развожаев.
2023-04-29T10:17
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Нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника

Губернатор Развожаев: в атаке на нефтебазу в Севастополе участвовали два беспилотника

© РаZVожаев / TelegramНа месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
На месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
© РаZVожаев / Telegram
На месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. В атаке на нефтебазу в Севастополе, по предварительным данным, принимали участие два беспилотника, заявил журналистам губернатор города Михаил Развожаев.
«

"Предварительно: из того, что видно, что в двух разных частях произошло возгорание, то беспилотных летательных аппаратов было два", — сказал он.

В результате получили повреждения четыре цистерны, отметил губернатор. По его словам, сейчас они практически догорели.
"Остальные локализованы в настоящее время, ведется интенсивное тушение, неповрежденные емкости ограждаются от огня и охлаждаются", — добавил Развожаев.
Ликвидировать пожар планируется к 18:00, уточнил он.
Пожар на нефтебазе в районе Казачьей бухты начался сегодня рано утром. По словам Развожаева, его площадь составляет около тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествия
 
 
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