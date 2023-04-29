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Нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника

Нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника - РИА Новости, 29.04.2023

Нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника

В атаке на нефтебазу в Севастополе, по предварительным данным, принимали участие два беспилотника, заявил журналистам губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T10:17

2023-04-29T10:17

2023-04-29T10:56

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. В атаке на нефтебазу в Севастополе, по предварительным данным, принимали участие два беспилотника, заявил журналистам губернатор города Михаил Развожаев.В результате получили повреждения четыре цистерны, отметил губернатор. По его словам, сейчас они практически догорели."Остальные локализованы в настоящее время, ведется интенсивное тушение, неповрежденные емкости ограждаются от огня и охлаждаются", — добавил Развожаев.Ликвидировать пожар планируется к 18:00, уточнил он.Пожар на нефтебазе в районе Казачьей бухты начался сегодня рано утром. По словам Развожаева, его площадь составляет около тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 2023-04-29T10:17 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, происшествия, видео