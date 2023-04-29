https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868668309.html
В Госдуме назвали атаку украинского беспилотника на Севастополь терактом
В Госдуме назвали атаку украинского беспилотника на Севастополь терактом - РИА Новости, 29.04.2023
В Госдуме назвали атаку украинского беспилотника на Севастополь терактом
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал атаку украинского беспилотника на Севастополь терактом, направленным на устрашение мирного населения. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T10:13
2023-04-29T10:13
2023-04-29T10:13
специальная военная операция на украине
севастополь
госдума рф
михаил шеремет
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал атаку украинского беспилотника на Севастополь терактом, направленным на устрашение мирного населения. Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет. По его словам, атаки на Севастополь киевские власти "проводят под прикрытием зерновой сделки", что ставит под вопрос ее дальнейшее существование. Ранее в Минобороны РФ также отмечали, что Украина 23 марта и 24 апреля, нарушив гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора, атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма, террористические акции ставят под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней - до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
https://ria.ru/20230429/otvet-1868665859.html
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, госдума рф, михаил шеремет, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Госдума РФ, Михаил Шеремет, Республика Крым
В Госдуме назвали атаку украинского беспилотника на Севастополь терактом
Депутат Госдумы от Крыма Шеремет назвал атаку украинского дрона на Севастополь терактом
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал атаку украинского беспилотника на Севастополь терактом, направленным на устрашение мирного населения.
Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет.
«
"Действия украинских властей стоит расценивать как теракт, направленный на устрашение мирного населения. Ответственность за случившиеся должны почувствовать на территории Киева и Львова, где находятся те нелюди, которые отдавали приказы атаковать мирный город", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, атаки на Севастополь киевские власти "проводят под прикрытием зерновой сделки", что ставит под вопрос ее дальнейшее существование.
Ранее в Минобороны РФ также отмечали, что Украина 23 марта и 24 апреля, нарушив гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора, атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма, террористические акции ставят под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая.
В Крыму считают, что новая атака на Севастополь требует жесткого ответа
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней - до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".