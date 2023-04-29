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Развожаев: пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:21 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868660223.html
Развожаев: пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом
Развожаев: пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом - РИА Новости, 29.04.2023
Развожаев: пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом
Пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T09:21
2023-04-29T09:21
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее в субботу он заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет. По его словам, пожарные – герои, они действуют быстро и слаженно. "Пожар сложный, как уже писал, 4 ранга, но наши огнеборцы со всем справляются, но работы еще на много часов", - подчеркнул губернатор.
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Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе
В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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происшествия, севастополь, михаил развожаев, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
Развожаев: пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
2023-04-29T09:21
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Развожаев: пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом

Губернатор Развожаев: пожар на нефтебазе в Севастополе не повлияет на снабжение топливом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу он заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет.
«

"Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции", - написал Развожаев.

По его словам, пожарные – герои, они действуют быстро и слаженно. "Пожар сложный, как уже писал, 4 ранга, но наши огнеборцы со всем справляются, но работы еще на много часов", - подчеркнул губернатор.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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