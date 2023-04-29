https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868660223.html
Развожаев: пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом
Развожаев: пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом - РИА Новости, 29.04.2023
Развожаев: пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом
Пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T09:21
2023-04-29T09:21
2023-04-29T09:21
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868657301_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f4447c7e65b939ec791190d3e5eadb65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее в субботу он заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет. По его словам, пожарные – герои, они действуют быстро и слаженно. "Пожар сложный, как уже писал, 4 ранга, но наши огнеборцы со всем справляются, но работы еще на много часов", - подчеркнул губернатор.
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868657301_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_af0180026dc8b4c0ae9d31a5fee41fc3.jpg
Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе
В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
2023-04-29T09:21
true
PT0M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
Развожаев: пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом
Губернатор Развожаев: пожар на нефтебазе в Севастополе не повлияет на снабжение топливом
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости.
Пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале
.
Ранее в субботу он заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет.
«
"Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции", - написал Развожаев.
По его словам, пожарные – герои, они действуют быстро и слаженно. "Пожар сложный, как уже писал, 4 ранга, но наши огнеборцы со всем справляются, но работы еще на много часов", - подчеркнул губернатор.