https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868660223.html

Развожаев: пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом

Развожаев: пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом - РИА Новости, 29.04.2023

Развожаев: пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом

Пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T09:21

2023-04-29T09:21

2023-04-29T09:21

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее в субботу он заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет. По его словам, пожарные – герои, они действуют быстро и слаженно. "Пожар сложный, как уже писал, 4 ранга, но наши огнеборцы со всем справляются, но работы еще на много часов", - подчеркнул губернатор.

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 2023-04-29T09:21 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, михаил развожаев, видео