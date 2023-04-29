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В Адыгее СК обвинил девушку в сексуальном насилии над младшей сестрой - РИА Новости, 29.04.2023
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18:31 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/sestry-1868746319.html
В Адыгее СК обвинил девушку в сексуальном насилии над младшей сестрой
В Адыгее СК обвинил девушку в сексуальном насилии над младшей сестрой - РИА Новости, 29.04.2023
В Адыгее СК обвинил девушку в сексуальном насилии над младшей сестрой
Следователи в Адыгее завели уголовное дело на 20-летнюю девушку, обвиняемую в совершении действий сексуального характера в отношении младшей сестры, о чем... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T18:31
2023-04-29T18:31
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Следователи в Адыгее завели уголовное дело на 20-летнюю девушку, обвиняемую в совершении действий сексуального характера в отношении младшей сестры, о чем сообщили в своем Telegram-канале. "Следственными органами СУСК России по Республике Адыгея в отношении 20-летней девушки возбуждено уголовное дело по факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетней. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в Telegram-канале СК РФ. В республиканском следственном управлении СК России сообщили РИА Новости, что обвиняемая является сестрой потерпевшей, в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Адыгее Александру Липало доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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россия
республика адыгея
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, республика адыгея
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Республика Адыгея
В Адыгее СК обвинил девушку в сексуальном насилии над младшей сестрой

СК: двадцатилетняя девушка из Адыгеи обвиняется в сексуальном насилии над младшей сестрой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Следователи в Адыгее завели уголовное дело на 20-летнюю девушку, обвиняемую в совершении действий сексуального характера в отношении младшей сестры, о чем сообщили в своем Telegram-канале.
"Следственными органами СУСК России по Республике Адыгея в отношении 20-летней девушки возбуждено уголовное дело по факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетней. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в Telegram-канале СК РФ.
В республиканском следственном управлении СК России сообщили РИА Новости, что обвиняемая является сестрой потерпевшей, в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Адыгее Александру Липало доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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