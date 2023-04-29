https://ria.ru/20230429/sdelka-1868664166.html

МИД заявил о рассмотрении идей Гутерреша по зерновой сделке

МИД заявил о рассмотрении идей Гутерреша по зерновой сделке - РИА Новости, 29.04.2023

МИД заявил о рассмотрении идей Гутерреша по зерновой сделке

Сформулированные в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша идеи по зерновой сделке рассматриваются и прорабатываются в межведомственном формате,... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T09:40

2023-04-29T09:40

2023-04-29T09:40

россия

антониу гутерреш

сергей вершинин

оон

в мире

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ООН, 29 апр - РИА Новости. Сформулированные в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша идеи по зерновой сделке рассматриваются и прорабатываются в межведомственном формате, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "И мы уже несколько раз говорили, что эти предложения рассматриваются и прорабатываются в межведомственном формате", - добавил он.

https://ria.ru/20230429/sdelka-1868639816.html

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россия, антониу гутерреш, сергей вершинин, оон, в мире