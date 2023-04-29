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СМИ рассказали о состоянии переданных Украине Италией самоходок - РИА Новости, 29.04.2023
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15:52 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/sau-1868716870.html
СМИ рассказали о состоянии переданных Украине Италией самоходок
СМИ рассказали о состоянии переданных Украине Италией самоходок - РИА Новости, 29.04.2023
СМИ рассказали о состоянии переданных Украине Италией самоходок
В Киеве заявили, что ни одна из переданных Италией 20 самоходок не была готова к бою, сообщила газета Financial Times. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:52
2023-04-29T15:52
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Киеве заявили, что ни одна из переданных Италией 20 самоходок не была готова к бою, сообщила газета Financial Times. Ранее в апреле газеты la Repubblica и Corriere della Sera сообщали, что Италия передала Киеву около 20 самоходных артиллерийских установок M109L. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, италия
В мире, Украина, Италия
СМИ рассказали о состоянии переданных Украине Италией самоходок

FT: ни одна из переданных в этом году Украине Италией самоходок не была готова к бою

© Фото : Sgt. Julian PaduaCамоходная артиллерийская установка M109
Cамоходная артиллерийская установка M109 - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : Sgt. Julian Padua
Cамоходная артиллерийская установка M109. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Киеве заявили, что ни одна из переданных Италией 20 самоходок не была готова к бою, сообщила газета Financial Times.
Ранее в апреле газеты la Repubblica и Corriere della Sera сообщали, что Италия передала Киеву около 20 самоходных артиллерийских установок M109L.
«
"Не все оружие, предоставленное Украине, находится в исправном состоянии. Ни одна из 20 самоходных гаубиц, предоставленных Италией Украине ранее в этом году, не была готова к бою", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на советника в украинском минобороны.
РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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