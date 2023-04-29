https://ria.ru/20230429/sau-1868716870.html

СМИ рассказали о состоянии переданных Украине Италией самоходок

СМИ рассказали о состоянии переданных Украине Италией самоходок - РИА Новости, 29.04.2023

СМИ рассказали о состоянии переданных Украине Италией самоходок

В Киеве заявили, что ни одна из переданных Италией 20 самоходок не была готова к бою, сообщила газета Financial Times. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T15:52

2023-04-29T15:52

2023-04-29T15:52

в мире

украина

италия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Киеве заявили, что ни одна из переданных Италией 20 самоходок не была готова к бою, сообщила газета Financial Times. Ранее в апреле газеты la Repubblica и Corriere della Sera сообщали, что Италия передала Киеву около 20 самоходных артиллерийских установок M109L. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230428/oruzhie-1868334292.html

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в мире, украина, италия