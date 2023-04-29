https://ria.ru/20230429/sanktsii-1868783821.html

Киев готовит санкции против связанных с ВПК России лиц, заявил Зеленский

Киев готовит санкции против связанных с ВПК России лиц, заявил Зеленский - РИА Новости, 29.04.2023

Киев готовит санкции против связанных с ВПК России лиц, заявил Зеленский

Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Украина готовит новый пакет санкций в отношении физических и юридических лиц, работающих на... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T23:02

2023-04-29T23:02

2023-04-29T23:07

россия

украина

владимир зеленский

киев

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388176_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_2e9dadfc7ee7b70e136dc34294dc09d4.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Украина готовит новый пакет санкций в отношении физических и юридических лиц, работающих на военно-промышленный комплекс РФ. "Готовим и новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ВПК террористов, и иностранных субъектов, чьи поставки помогают России продлевать эту агрессию. В скором времени эти наши решения будут обнародованы", - сказал Зеленский в видеообращении. По его словам, следующая неделя будет "важной с точки зрения борьбы за справедливость", готовятся несколько "мощных шагов, которые консолидируют партнеров" в борьбе с РФ. Международная экспертная группа Ермака – Макфола 6 июня 2022 года представила "дорожную карту" индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в России, число потенциальных кандидатов составило не менее 12 тысяч человек. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) 24 апреля сообщило, что санкционный список Украины может пополниться еще более чем на 16 тысяч фамилий. Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230429/lavrov-1868650051.html

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868742660.html

https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир зеленский, киев, санкции в отношении россии, в мире