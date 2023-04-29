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Киев готовит санкции против связанных с ВПК России лиц, заявил Зеленский - РИА Новости, 29.04.2023
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23:02 29.04.2023 (обновлено: 23:07 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/sanktsii-1868783821.html
Киев готовит санкции против связанных с ВПК России лиц, заявил Зеленский
Киев готовит санкции против связанных с ВПК России лиц, заявил Зеленский - РИА Новости, 29.04.2023
Киев готовит санкции против связанных с ВПК России лиц, заявил Зеленский
Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Украина готовит новый пакет санкций в отношении физических и юридических лиц, работающих на... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T23:02
2023-04-29T23:07
россия
украина
владимир зеленский
киев
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Украина готовит новый пакет санкций в отношении физических и юридических лиц, работающих на военно-промышленный комплекс РФ. "Готовим и новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ВПК террористов, и иностранных субъектов, чьи поставки помогают России продлевать эту агрессию. В скором времени эти наши решения будут обнародованы", - сказал Зеленский в видеообращении. По его словам, следующая неделя будет "важной с точки зрения борьбы за справедливость", готовятся несколько "мощных шагов, которые консолидируют партнеров" в борьбе с РФ. Международная экспертная группа Ермака – Макфола 6 июня 2022 года представила "дорожную карту" индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в России, число потенциальных кандидатов составило не менее 12 тысяч человек. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) 24 апреля сообщило, что санкционный список Украины может пополниться еще более чем на 16 тысяч фамилий. Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230429/lavrov-1868650051.html
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868742660.html
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россия, украина, владимир зеленский, киев, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Санкции в отношении России, В мире
Киев готовит санкции против связанных с ВПК России лиц, заявил Зеленский

Зеленский: Киев готовит новые санкции против компаний и лиц, работающих на ВПК России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Украина готовит новый пакет санкций в отношении физических и юридических лиц, работающих на военно-промышленный комплекс РФ.
"Готовим и новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ВПК террористов, и иностранных субъектов, чьи поставки помогают России продлевать эту агрессию. В скором времени эти наши решения будут обнародованы", - сказал Зеленский в видеообращении.
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По его словам, следующая неделя будет "важной с точки зрения борьбы за справедливость", готовятся несколько "мощных шагов, которые консолидируют партнеров" в борьбе с РФ.
Международная экспертная группа Ермака – Макфола 6 июня 2022 года представила "дорожную карту" индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в России, число потенциальных кандидатов составило не менее 12 тысяч человек. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) 24 апреля сообщило, что санкционный список Украины может пополниться еще более чем на 16 тысяч фамилий.
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Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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