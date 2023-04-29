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"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков - РИА Новости, 29.04.2023
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
"Курганмашзавод" внедрит в производство новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T03:37
2023-04-29T03:37
2023-04-29T13:41
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. "Курганмашзавод" внедрит в производство новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". Как отметили в госкорпорации, с Минобороны заключены дополнительные госконтракты на поставку особо востребованных образцов вооружения и военной техники. "С 2023 года "Курганмашзавод" имеет статус головного исполнителя по ГОЗ. В планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением "Бережок", освоение ремонта техники ВДВ, внедрение в производство новых образцов военной техники — 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М, бронетранспортера БТ-3Ф", — заявили в "Ростехе". Самоходная противотанковая пушка 2С25М на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод". Она вооружена артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров. Эту боевую машину можно транспортировать кораблями и самолетами, а десантировать — посадочным и парашютным способами. Самоходная пушка развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву — до девяти километров в час. Государственные испытания истребителя танков завершились летом прошлого года.
https://ria.ru/20230421/kompleks-1866808807.html
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безопасность, технологии, россия, ростех, высокоточные комплексы, воздушно-десантные войска россии, бмп-3, бмд-4м, бмп-2
Безопасность, Технологии, Россия, Ростех, Высокоточные комплексы, Воздушно-десантные войска России, БМП-3, БМД-4М, БМП-2, Новое оружие России
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
"Ростех": корпорация освоит производство новейших истребителей танков и бронетранспортеров