https://ria.ru/20230429/rostekh-1868644247.html

"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков

"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков - РИА Новости, 29.04.2023

"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков

"Курганмашзавод" внедрит в производство новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T03:37

2023-04-29T03:37

2023-04-29T13:41

безопасность

технологии

россия

ростех

высокоточные комплексы

воздушно-десантные войска россии

бмп-3

бмд-4м

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. "Курганмашзавод" внедрит в производство новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". Как отметили в госкорпорации, с Минобороны заключены дополнительные госконтракты на поставку особо востребованных образцов вооружения и военной техники. "С 2023 года "Курганмашзавод" имеет статус головного исполнителя по ГОЗ. В планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением "Бережок", освоение ремонта техники ВДВ, внедрение в производство новых образцов военной техники — 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М, бронетранспортера БТ-3Ф", — заявили в "Ростехе". Самоходная противотанковая пушка 2С25М на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод". Она вооружена артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров. Эту боевую машину можно транспортировать кораблями и самолетами, а десантировать — посадочным и парашютным способами. Самоходная пушка развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву — до девяти километров в час. Государственные испытания истребителя танков завершились летом прошлого года.

https://ria.ru/20230421/kompleks-1866808807.html

https://ria.ru/20230413/bronezhilety-1864971935.html

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безопасность, технологии, россия, ростех, высокоточные комплексы, воздушно-десантные войска россии, бмп-3, бмд-4м, бмп-2