Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
03:37 29.04.2023 (обновлено: 13:41 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/rostekh-1868644247.html
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков - РИА Новости, 29.04.2023
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
"Курганмашзавод" внедрит в производство новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T03:37
2023-04-29T13:41
безопасность
технологии
россия
ростех
высокоточные комплексы
воздушно-десантные войска россии
бмп-3
бмд-4м
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795490403_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_5f3dda03c1397bc7d7ded5d4b265cc95.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. "Курганмашзавод" внедрит в производство новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". Как отметили в госкорпорации, с Минобороны заключены дополнительные госконтракты на поставку особо востребованных образцов вооружения и военной техники. "С 2023 года "Курганмашзавод" имеет статус головного исполнителя по ГОЗ. В планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением "Бережок", освоение ремонта техники ВДВ, внедрение в производство новых образцов военной техники — 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М, бронетранспортера БТ-3Ф", — заявили в "Ростехе". Самоходная противотанковая пушка 2С25М на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод". Она вооружена артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров. Эту боевую машину можно транспортировать кораблями и самолетами, а десантировать — посадочным и парашютным способами. Самоходная пушка развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву — до девяти километров в час. Государственные испытания истребителя танков завершились летом прошлого года.
https://ria.ru/20230421/kompleks-1866808807.html
https://ria.ru/20230413/bronezhilety-1864971935.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795490403_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_7bc6829b33f5dc15b1ac97e7a8b60510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия, ростех, высокоточные комплексы, воздушно-десантные войска россии, бмп-3, бмд-4м, бмп-2
Безопасность, Технологии, Россия, Ростех, Высокоточные комплексы, Воздушно-десантные войска России, БМП-3, БМД-4М, БМП-2, Новое оружие России
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков

"Ростех": корпорация освоит производство новейших истребителей танков и бронетранспортеров

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации "Ростех"
Стенд государственной корпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Стенд государственной корпорации "Ростех". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. "Курганмашзавод" внедрит в производство новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
Как отметили в госкорпорации, с Минобороны заключены дополнительные госконтракты на поставку особо востребованных образцов вооружения и военной техники.
Полет первого серийного истребителя Су-57. Кадр видео
"Ростех" разработал комплекс связи с ИИ для истребителя Су-57
21 апреля, 09:35
"С 2023 года "Курганмашзавод" имеет статус головного исполнителя по ГОЗ. В планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением "Бережок", освоение ремонта техники ВДВ, внедрение в производство новых образцов военной техники — 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М, бронетранспортера БТ-3Ф", — заявили в "Ростехе".
Самоходная противотанковая пушка 2С25М на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод". Она вооружена артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров. Эту боевую машину можно транспортировать кораблями и самолетами, а десантировать — посадочным и парашютным способами. Самоходная пушка развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву — до девяти километров в час.
Государственные испытания истребителя танков завершились летом прошлого года.
Военнослужащий ВС РФ во время выдачи комплекта боевой экипировки - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
"Ростех" начал выпуск штурмовых бронежилетов "Оберег" для нужд СВО
13 апреля, 10:09
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииРоссияРостехВысокоточные комплексыВоздушно-десантные войска РоссииБМП-3БМД-4МБМП-2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала