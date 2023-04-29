https://ria.ru/20230429/rosatom-1868643714.html

"Росатом" планирует строить за Уралом блоки АЭС средней мощности по 600 МВт

"Росатом" планирует строить за Уралом блоки АЭС средней мощности по 600 МВт - РИА Новости, 29.04.2023

"Росатом" планирует строить за Уралом блоки АЭС средней мощности по 600 МВт

"Росатом" планирует строить на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке энергоблоки АЭС средней мощности по 600 МВт, конкретный проект такого блока намечено выбрать РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T03:14

2023-04-29T03:14

2023-04-29T03:14

урал

россия

дальний восток

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

росэнергоатом

кольская аэс

ввэр-1000

наука

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Росатом" планирует строить на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке энергоблоки АЭС средней мощности по 600 МВт, конкретный проект такого блока намечено выбрать в начале 2025 года, рассказал первый заместитель генерального директора концерна "Росэнергоатом" по эксплуатации АЭС Александр Шутиков. Что касается конкретного проекта нового энергоблока, то, по словам Шутикова, "свое веское слово должна сказать наука: будут ли это блоки с традиционным регулированием мощности активной зоны или со спектральным регулированием". "Работа продолжается, в начале 2025 года должно быть принято решение. А пилотные "средние" блоки построим все-таки на Кольской АЭС, они станут референтными для остальных", - добавил он. Уже утверждены планы строительства в России 12 энергоблоков АЭС до 2035 года и обсуждается сооружение еще от 12 (консервативный сценарий) до 17 блоков (оптимистический сценарий) к 2045 году. Причем будет идти постепенное смещение географии сооружения атомных блоков - из Центра России на Урал, Дальний Восток, в Сибирь и отчасти на юг страны. О новых блоках какой мощности идет речь, не уточнялось. По планам, к 2045 году доля атомной генерации в России должна вырасти до 25% с нынешних 20%. Сейчас разработана и утверждена правительством генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года. "В конце 2024-го правительство РФ должно утвердить генеральную схему на следующие 18 лет, до 2042 года. Предложения по площадкам размещения новых энергоблоков АЭС мы должны сформировать уже к сентябрю 2023 года, а окончательно они будут зафиксированы в соответствующем распоряжении кабмина по результатам соотнесения этих предложений с прогнозируемым дефицитом электроэнергии, состоянием сетевой инфраструктуры и экономическими последствиями принятия тех или иных решений", - в свою очередь отметил заместитель генерального директора - директор по энергетической политике "Росэнергоатома" Константин Артемьев, которого цитирует журнал концерна. ПРЕИМУЩЕСТВА БЛОКОВ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ Потребность в АЭС средней мощности существует в регионах с относительно слабо развитой сетевой инфраструктурой, в удаленных районах, куда доставка топлива извне затруднена. В 2010-х годах приоритетным проектом такого блока "Росатом" выбрал проект ВВЭР-600, разработанный его предприятием "ОКБ "Гидропресс" (Подольск, Московская область). Тогда же сообщалось, что пилотные блоки планируется разместить на будущей Кольской АЭС-2. Проект ВВЭР-600 соответствует современным требованиям безопасности, а также обеспечивает сокращение капитальных и эксплуатационных затрат за счет снижения металлоемкости реакторной установки и уменьшения количества обеспечивающих систем. Одним из основных достоинств проекта ВВЭР-600 является применение оборудования и конструкторско-технологических решений, использованных в проектах отечественных реакторных установок ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. Основные конструкторские и проектные решения по установке ВВЭР-600 применены на действующих энергоблоках российских Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2. Вторая особенность планируемых блоков Кольской АЭС-2 связана с "вписыванием" технологий реакторов ВВЭР в структуру ядерной генерации в долгосрочной перспективе. "Росатом" реализует новую стратегию развития российской атомной энергетики, базовым положением которой обозначен переход к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла. Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных сейчас реакторов ВВЭР на так называемых тепловых нейтронах вместе с реакторами на быстрых нейтронах. Тем самым, как ожидается, расширится воспроизводство ядерного "горючего" и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, не требующая при этом больших объемов добычи природного урана. Также появится возможность сокращать объемы радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды предложено "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Таким образом, можно будет решать две ключевые проблемы нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и ростом объемов ОЯТ. Логика двухкомпонентной ядерной энергосистемы основана на использовании плутония, выделяемого из отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР, для изготовления топлива реакторов на быстрых нейтронах и возможности применения плутония из ОЯТ "быстрых" реакторов для изготовления так называемого смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива установок ВВЭР. По мнению специалистов, реализация такой схемы потребует развития технологий реакторов ВВЭР путем создания реактора ВВЭР-С, конструкция которого благодаря ряду технических решений позволяет регулировать спектр нейтронов - их распределение по энергии в активной зоне реактора (это и есть спектральное регулирование). Применение системы спектрального регулирования имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, при равной мощности реактор ВВЭР-С, по расчетам, будет потреблять на треть меньше урана, чем современные передовые реакторы ВВЭР. Во-вторых, спектральное управление позволяет эксплуатировать реактор, полностью загруженный МОКС-топливом. Сейчас реакторы ВВЭР можно загружать МОКС-топливом не более чем наполовину. Кроме того, возможно оптимизировать все конструкции реакторной установки, сделав дешевле энергоблок на ее основе.

https://ria.ru/20230411/toplivo-1864486543.html

https://ria.ru/20230410/dvigatel-1864223323.html

https://ria.ru/20230410/superreaktor-1864239254.html

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урал, россия, дальний восток, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом, кольская аэс, ввэр-1000, наука