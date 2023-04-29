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Пожарный поезд привлекут к тушению возгорания в Севастополе
Пожарный поезд привлекут к тушению возгорания в Севастополе - РИА Новости, 29.04.2023
Пожарный поезд привлекут к тушению возгорания в Севастополе
Почти 20 пожарных расчетов, 60 пожарных тушат возгорание на топливном резервуаре в Казачьей бухте Севастополя, ожидается прибытие пожарного поезда, сообщил... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T07:07
2023-04-29T07:07
2023-04-29T07:07
происшествия
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Почти 20 пожарных расчетов, 60 пожарных тушат возгорание на топливном резервуаре в Казачьей бухте Севастополя, ожидается прибытие пожарного поезда, сообщил губернатор города Михаил Развожаев Ранее в субботу он заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет. "Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда. 4 уровень пожара - самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания", - написал губернатор в телеграм-канале. Он добавил, что возглавил оперативный штаб. На месте работают также начальник главного управления МЧС по Севастополю Алексей Рохлин, прокуратура и МВД.
https://ria.ru/20230428/preduprezhdenie-1868445834.html
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происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарный поезд привлекут к тушению возгорания в Севастополе
Губернатор Севастополя Развожаев: к тушению возгорания привлекут пожарный поезд
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Почти 20 пожарных расчетов, 60 пожарных тушат возгорание на топливном резервуаре в Казачьей бухте Севастополя, ожидается прибытие пожарного поезда, сообщил губернатор города Михаил Развожаев
Ранее в субботу он заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет.
"Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда. 4 уровень пожара - самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания", - написал губернатор в телеграм-канале.
Он добавил, что возглавил оперативный штаб. На месте работают также начальник главного управления МЧС
по Севастополю Алексей Рохлин, прокуратура и МВД.
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