https://ria.ru/20230429/rezervuar-1868648958.html

Губернатор Севастополя заявил об отсутствии пострадавших от пожара в бухте

Губернатор Севастополя заявил об отсутствии пострадавших от пожара в бухте - РИА Новости, 29.04.2023

Губернатор Севастополя заявил об отсутствии пострадавших от пожара в бухте

Пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T06:53

2023-04-29T06:53

2023-04-29T09:16

севастополь

происшествия

россия

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в субботу он заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов"."Никто из людей не пострадал... Гражданским объектам ничего не угрожает", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.Он также сообщил, что находится на месте ЧП и возглавил оперативный штаб."Вместе с начальником главного управления МЧС по Севастополю Алексеем Рохлиным контролируем все работы по ликвидации пожара. На месте также находятся врио начальника УМВД России по Севастополю, полковник полиции Александр Михайлов и прокурор города Максим Жук", - добавил он.

https://ria.ru/20230428/preduprezhdenie-1868445834.html

севастополь

россия

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Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 2023-04-29T06:53 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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севастополь, происшествия, россия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)