https://ria.ru/20230429/rezervuar-1868648958.html
Губернатор Севастополя заявил об отсутствии пострадавших от пожара в бухте
Губернатор Севастополя заявил об отсутствии пострадавших от пожара в бухте - РИА Новости, 29.04.2023
Губернатор Севастополя заявил об отсутствии пострадавших от пожара в бухте
Пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T06:53
2023-04-29T06:53
2023-04-29T09:16
севастополь
происшествия
россия
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156320/40/1563204015_0:29:3009:1722_1920x0_80_0_0_f37f546b8a5b60b8833e37ee449720ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в субботу он заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов"."Никто из людей не пострадал... Гражданским объектам ничего не угрожает", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.Он также сообщил, что находится на месте ЧП и возглавил оперативный штаб."Вместе с начальником главного управления МЧС по Севастополю Алексеем Рохлиным контролируем все работы по ликвидации пожара. На месте также находятся врио начальника УМВД России по Севастополю, полковник полиции Александр Михайлов и прокурор города Максим Жук", - добавил он.
https://ria.ru/20230428/preduprezhdenie-1868445834.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156320/40/1563204015_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_ba4120565396b96e3539a3c19c74c2e7.jpg
Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе
В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
2023-04-29T06:53
true
PT0M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, россия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Севастополь, Происшествия, Россия, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор Севастополя заявил об отсутствии пострадавших от пожара в бухте
Губернатор Севастополя Развожаев: пострадавшие при пожаре в бухте отсутствуют