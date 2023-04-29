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Губернатор Севастополя заявил об отсутствии пострадавших от пожара в бухте - РИА Новости, 29.04.2023
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06:53 29.04.2023 (обновлено: 09:16 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/rezervuar-1868648958.html
Губернатор Севастополя заявил об отсутствии пострадавших от пожара в бухте
Губернатор Севастополя заявил об отсутствии пострадавших от пожара в бухте - РИА Новости, 29.04.2023
Губернатор Севастополя заявил об отсутствии пострадавших от пожара в бухте
Пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T06:53
2023-04-29T09:16
севастополь
происшествия
россия
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в субботу он заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов"."Никто из людей не пострадал... Гражданским объектам ничего не угрожает", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.Он также сообщил, что находится на месте ЧП и возглавил оперативный штаб."Вместе с начальником главного управления МЧС по Севастополю Алексеем Рохлиным контролируем все работы по ликвидации пожара. На месте также находятся врио начальника УМВД России по Севастополю, полковник полиции Александр Михайлов и прокурор города Максим Жук", - добавил он.
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Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе
В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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севастополь, происшествия, россия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Севастополь, Происшествия, Россия, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор Севастополя заявил об отсутствии пострадавших от пожара в бухте

Губернатор Севастополя Развожаев: пострадавшие при пожаре в бухте отсутствуют

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в субботу он заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов".
"Никто из людей не пострадал... Гражданским объектам ничего не угрожает", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Он также сообщил, что находится на месте ЧП и возглавил оперативный штаб.
"Вместе с начальником главного управления МЧС по Севастополю Алексеем Рохлиным контролируем все работы по ликвидации пожара. На месте также находятся врио начальника УМВД России по Севастополю, полковник полиции Александр Михайлов и прокурор города Максим Жук", - добавил он.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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СевастопольПроисшествияРоссияМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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