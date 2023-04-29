https://ria.ru/20230429/rezervuar-1868648534.html

Пожар в Севастополе не угрожает гражданским объектам, заявил губернатор

Пожар в Севастополе не угрожает гражданским объектам, заявил губернатор - РИА Новости, 29.04.2023

Пожар в Севастополе не угрожает гражданским объектам, заявил губернатор

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пожар на топливном резервуаре не угрожает гражданским объектам, сам он находится на месте ЧП. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T06:42

2023-04-29T06:42

2023-04-29T09:16

происшествия

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пожар на топливном резервуаре не угрожает гражданским объектам, сам он находится на месте ЧП. Развожаев ранее в субботу сообщил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". "Гражданским объектам (пожар) не угрожает, это территория порта, которая находится в отдалении от гражданских объектов", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на губернатора. Сам губернатор находится на месте ЧП, уточнили в его пресс-службе.

https://ria.ru/20230425/sevastopol-1867661500.html

севастополь

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Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 2023-04-29T06:42 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, севастополь, михаил развожаев