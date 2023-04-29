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Пожар в Севастополе не угрожает гражданским объектам, заявил губернатор - РИА Новости, 29.04.2023
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06:42 29.04.2023 (обновлено: 09:16 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/rezervuar-1868648534.html
Пожар в Севастополе не угрожает гражданским объектам, заявил губернатор
Пожар в Севастополе не угрожает гражданским объектам, заявил губернатор - РИА Новости, 29.04.2023
Пожар в Севастополе не угрожает гражданским объектам, заявил губернатор
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пожар на топливном резервуаре не угрожает гражданским объектам, сам он находится на месте ЧП. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T06:42
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происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пожар на топливном резервуаре не угрожает гражданским объектам, сам он находится на месте ЧП. Развожаев ранее в субботу сообщил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". "Гражданским объектам (пожар) не угрожает, это территория порта, которая находится в отдалении от гражданских объектов", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на губернатора. Сам губернатор находится на месте ЧП, уточнили в его пресс-службе.
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Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе
В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
Пожар в Севастополе не угрожает гражданским объектам, заявил губернатор

Губернатор Севастополя Развожаев: пожар в бухте города не угрожает гражданским объектам

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя
Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пожар на топливном резервуаре не угрожает гражданским объектам, сам он находится на месте ЧП.
Развожаев ранее в субботу сообщил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов".
"Гражданским объектам (пожар) не угрожает, это территория порта, которая находится в отдалении от гражданских объектов", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на губернатора.
Сам губернатор находится на месте ЧП, уточнили в его пресс-службе.
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ПроисшествияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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