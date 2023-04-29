https://ria.ru/20230429/rezervuar-1868646345.html

В Севастополе загорелся резервуар с топливом

В Севастополе загорелся резервуар с топливом - РИА Новости, 29.04.2023

В Севастополе загорелся резервуар с топливом

В Севастополе загорелся резервуар с топливом, вероятно, из-за попадания беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T05:13

2023-04-29T05:13

2023-04-29T14:36

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

михаил развожаев

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Севастополе загорелся резервуар с топливом, вероятно, из-за попадания беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.По словам губернатора, на месте работают все необходимые спецслужбы.Позже Развожаев сообщил, что пострадавших нет, гражданским объектам огонь не угрожает, поскольку пожар происходит в отдалении от них. Пожару присвоили четвертый класс сложности. "Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда. Четвертый уровень пожара — самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания", — добавил губернатор.Он отметил, что находится на месте ЧП и возглавил оперативный штаб. Там также работают начальник севастопольского главка МЧС, прокуратура и МВД.

https://ria.ru/20230428/preduprezhdenie-1868445834.html

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Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 2023-04-29T05:13 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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севастополь, происшествия, михаил развожаев