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В Севастополе загорелся резервуар с топливом
В Севастополе загорелся резервуар с топливом - РИА Новости, 29.04.2023
В Севастополе загорелся резервуар с топливом
В Севастополе загорелся резервуар с топливом, вероятно, из-за попадания беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T05:13
2023-04-29T05:13
2023-04-29T14:36
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
михаил развожаев
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Севастополе загорелся резервуар с топливом, вероятно, из-за попадания беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.По словам губернатора, на месте работают все необходимые спецслужбы.Позже Развожаев сообщил, что пострадавших нет, гражданским объектам огонь не угрожает, поскольку пожар происходит в отдалении от них. Пожару присвоили четвертый класс сложности. "Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда. Четвертый уровень пожара — самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания", — добавил губернатор.Он отметил, что находится на месте ЧП и возглавил оперативный штаб. Там также работают начальник севастопольского главка МЧС, прокуратура и МВД.
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Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе
В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
2023-04-29T05:13
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севастополь, происшествия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев
В Севастополе загорелся резервуар с топливом
Губернатор Развожаев: в Севастополе после атаки БПЛА загорелся резервуар с топливом
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
В Севастополе загорелся резервуар с топливом, вероятно, из-за попадания беспилотника, сообщил в Telegram-канале
губернатор города Михаил Развожаев.
«
"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА. <...> Площадь пожара — около тысячи квадратных метров", — написал он, призвав сохранять спокойствие.
По словам губернатора, на месте работают все необходимые спецслужбы.
Позже Развожаев сообщил, что пострадавших нет, гражданским объектам огонь не угрожает, поскольку пожар происходит в отдалении от них.
Пожару присвоили четвертый класс сложности.
"Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда. Четвертый уровень пожара — самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания", — добавил губернатор.
Он отметил, что находится на месте ЧП и возглавил оперативный штаб. Там также работают начальник севастопольского главка МЧС, прокуратура и МВД.
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