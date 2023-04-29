https://ria.ru/20230429/protest-1868774571.html

В Израиле проходит массовый протест против судебной реформы

В Израиле проходит массовый протест против судебной реформы - РИА Новости, 29.04.2023

В Израиле проходит массовый протест против судебной реформы

Многотысячные протесты против судебной реформы проходят в субботу вечером в различных городах Израиля, включая Тель-Авив, накануне открытия летней сессии... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T21:18

2023-04-29T21:18

2023-04-29T22:07

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израиль

тель-авив

иерусалим

биньямин нетаньяху

кнессет израиля

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр - РИА Новости. Многотысячные протесты против судебной реформы проходят в субботу вечером в различных городах Израиля, включая Тель-Авив, накануне открытия летней сессии парламента (Кнессета), сообщает корреспондент РИА Новости. На центральных улицах Тель-Авива в эти минуты собрались десятки тысяч протестующих. Дороги в центральном районе перекрыты, а на месте протестов дежурят большие силы полиции. Основной протест проходит на перекрестке у комплекса Азриэлли, где находятся правительственные здания и штаб минобороны. Протестующие оживленно скандируют антиправительственные лозунги в защиту демократии и размахивают национальными флагами. В нескольких местах установлены сцены с телеэкранами, на которых транслируются речи оппозиционных общественных деятелей. По словам организаторов, сегодняшняя акция частично является ответом на массовый митинг сторонников судебной реформы, который был проведен у здания Кнессета в Иерусалиме в четверг вечером. Тогда по разным оценкам, около 200 тысяч израильтян приняли участие в митинге в поддержку правительства и юридической реформы страны. Организаторы субботних протестов заявили о планах проведения акций в 150 локациях по всей стране. Помимо городов отдельные акции протеста проходят в пустыне Негев на юге страны, о чем свидетельствуют фотографии, появляющиеся в социальных сетях. "Есть только одна линия обороны, отделяющая Израиль от диктатуры: сотни тысяч решительных граждан на улицах", - заявили организаторы в социальных сетях перед началом протестов. Перед началом акции в Тель-Авиве организаторы протестов заявили о планах объявить дальнейший план действий в борьбе против судебной реформы. Оппоненты предложенной правительством Израиля судебной реформы опасаются, что она ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что предложенная его правительством реформа нацелена на достижение баланса между тремя ветвями власти путем компромиссных решений и не предполагает "подчинения" Верховного суда парламенту, как это воспринимается противниками реформы. В конце марта Нетаньяху объявил о приостановке законодательного процесса по судебной реформе до летней сессии Кнессета, чтобы провести переговоры и достичь компромисса с оппонентами. Такое решение было принято на фоне стихийных протестов, которые продолжаются по всей стране уже семнадцать недель. Летняя сессия работы Кнессета открывается со следующей недели. За период приостановки реформы представители правящей коалиции и оппозиции провели более пяти встреч с целью поиска компромисса по дальнейшим шагам в законодательном процессе. Детали обсуждений и возможный прогресс на переговорах не разглашались. Несмотря на приостановку реформы, активисты с обеих сторон продолжают выходить на улицы в крупных городах Израиля.

https://ria.ru/20230327/izrail-1860991568.html

https://ria.ru/20230327/protest-1860963155.html

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Протесты против судебной реформы в Израиле Протесты против судебной реформы в Израиле 2023-04-29T21:18 true PT0M19S

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в мире, израиль, тель-авив, иерусалим, биньямин нетаньяху, кнессет израиля, протесты против судебной реформы в израиле