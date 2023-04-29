https://ria.ru/20230429/prestupleniya-1868654264.html

В России выросло число осужденных за экономические преступления

В России выросло число осужденных за экономические преступления - РИА Новости, 29.04.2023

В России выросло число осужденных за экономические преступления

Число осужденных за экономические преступления в России за год возросла - в прошлом году суды вынесли обвинительные приговоры почти 11 тысячам человек, сказано... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T10:09

2023-04-29T10:09

2023-04-29T10:09

россия

экономика

верховный суд рф

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число осужденных за экономические преступления в России за год возросла - в прошлом году суды вынесли обвинительные приговоры почти 11 тысячам человек, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде. Глава Уголовного кодекса РФ, посвященная преступлениям в сфере экономической деятельности, насчитывает 60 статей, предусматривающих ответственность за уклонение от уплаты налогов, незаконные получения кредитов, манипулирование рынком, преднамеренное банкротство, незаконное предпринимательство и регистрацию незаконных сделок, фальсификацию финансовых документов и так далее. Всего за год за эти преступления осуждено 10 тысяч 785 человек, из них более трети полностью признали вину, а 113 пошли на сделку с правосудием, активно способствовали раскрытию дела и дали показания на соучастников. Дела 2,8 тысячи человек были прекращены, оправданы 56 подсудимых. В 2021 году были осуждены чуть менее 9 тысяч человек, оправданы 56, а прекращены дела в отношении 3,5 тысячи подсудимых. Увеличилось и число осужденных по всем статьям о мошенничестве. За прошлый год суды вынесли обвинительные приговоры 23 738 подсудимым (на тысячу больше, чем за год до этого) и прекратили дела 8,7 тысячи человек (в 2021 году прекращено 10,8 тысячи дел).

https://ria.ru/20230318/prestupleniya-1858776432.html

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россия, экономика, верховный суд рф