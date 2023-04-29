https://ria.ru/20230429/pozhar-1868677640.html

В Москве потушили пожар на Коптевском рынке

В Москве потушили пожар на Коптевском рынке - РИА Новости, 29.04.2023

В Москве потушили пожар на Коптевском рынке

Пожар, который произошел на крыше торгового здания на севере Москвы потушен на 5 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T11:28

2023-04-29T11:28

2023-04-29T11:28

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пожар, который произошел на крыше торгового здания на севере Москвы потушен на 5 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Ранее стало известно о возгорании по адресу: Коптевская улица, дом 24, где, согласно сервису "Яндекс.Карты", расположен Коптевский рынок. Сообщается, что по прибытии пожарно-спасательных подразделений "происходило загорание деревянных перекрытий кровли одноэтажного торгового здания на общей площади около 5 квадратных метров". В 10.46 пожар был локализован.

https://ria.ru/20230330/pozhary-1861819080.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)