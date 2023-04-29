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В Москве потушили пожар на Коптевском рынке
В Москве потушили пожар на Коптевском рынке - РИА Новости, 29.04.2023
В Москве потушили пожар на Коптевском рынке
Пожар, который произошел на крыше торгового здания на севере Москвы потушен на 5 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T11:28
2023-04-29T11:28
2023-04-29T11:28
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пожар, который произошел на крыше торгового здания на севере Москвы потушен на 5 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Ранее стало известно о возгорании по адресу: Коптевская улица, дом 24, где, согласно сервису "Яндекс.Карты", расположен Коптевский рынок. Сообщается, что по прибытии пожарно-спасательных подразделений "происходило загорание деревянных перекрытий кровли одноэтажного торгового здания на общей площади около 5 квадратных метров". В 10.46 пожар был локализован.
https://ria.ru/20230330/pozhary-1861819080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве потушили пожар на Коптевском рынке
Спасатели потушили пожар на крыше здания на Коптевском рынке в Москве
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пожар, который произошел на крыше торгового здания на севере Москвы потушен на 5 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Ранее стало известно о возгорании по адресу: Коптевская улица, дом 24, где, согласно сервису "Яндекс.Карты", расположен Коптевский рынок.
Сообщается, что по прибытии пожарно-спасательных подразделений "происходило загорание деревянных перекрытий кровли одноэтажного торгового здания на общей площади около 5 квадратных метров". В 10.46 пожар был локализован.
«
"В 10.56 пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - добавили в ведомстве.
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