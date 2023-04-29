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Пожар на нефтебазе в Севастополе ликвидируют к вечеру субботы
Пожар на нефтебазе в Севастополе ликвидируют к вечеру субботы - РИА Новости, 29.04.2023
Пожар на нефтебазе в Севастополе ликвидируют к вечеру субботы
Ликвидировать пожар на нефтебазе в Севастополе планируется к вечеру субботы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T10:30
2023-04-29T10:30
2023-04-29T10:30
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Ликвидировать пожар на нефтебазе в Севастополе планируется к вечеру субботы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Будем стараться закончить все мероприятия до 18.00", - сказал Развожаев журналистам. По его словам, после окончания тушения пожара будет проведено заседание оперативного штаба. Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет.
https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868668309.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
Пожар на нефтебазе в Севастополе ликвидируют к вечеру субботы
Губернатор Развожаев: пожар на нефтебазе в Севастополе планируют потушить к вечеру субботы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Ликвидировать пожар на нефтебазе в Севастополе планируется к вечеру субботы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Будем стараться закончить все мероприятия до 18.00", - сказал Развожаев журналистам.
По его словам, после окончания тушения пожара будет проведено заседание оперативного штаба.
Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет.
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