https://ria.ru/20230429/pozhar-1868670649.html

Пожар на нефтебазе в Севастополе ликвидируют к вечеру субботы

Пожар на нефтебазе в Севастополе ликвидируют к вечеру субботы - РИА Новости, 29.04.2023

Пожар на нефтебазе в Севастополе ликвидируют к вечеру субботы

Ликвидировать пожар на нефтебазе в Севастополе планируется к вечеру субботы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T10:30

2023-04-29T10:30

2023-04-29T10:30

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Ликвидировать пожар на нефтебазе в Севастополе планируется к вечеру субботы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Будем стараться закончить все мероприятия до 18.00", - сказал Развожаев журналистам. По его словам, после окончания тушения пожара будет проведено заседание оперативного штаба. Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет.

https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868668309.html

севастополь

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происшествия, севастополь, михаил развожаев