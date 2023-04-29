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В пригороде Кургана природный пожар перекинулся на 25 домов

В пригороде Кургана природный пожар перекинулся на 25 домов - РИА Новости, 29.04.2023

В пригороде Кургана природный пожар перекинулся на 25 домов

В пригороде Кургана из-за ландшафтного пожара загорелись дома в садоводческом товариществе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T08:43

2023-04-29T08:43

2023-04-29T10:48

происшествия

курган

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В пригороде Кургана из-за ландшафтного пожара загорелись дома в садоводческом товариществе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС."Авиация МЧС России и пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в пригороде Кургана. Ландшафтный пожар площадью пять гектаров перекинулся на постройки в садоводстве "Полянка-2". Огонь охватил 25 строений", — говорится в публикации.На месте работают 61 человек и 21 единица техники. В 11:02 по местному времени пожар удалось локализовать. Накануне губернатор Вадим Шумков ввел в Курганской области режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Особенно сложная обстановка сложилась в микрорайонах Утяк и Зайково в Кургане, на территории Кетовского муниципального округа. В деревне Логоушка при пожаре, охватившем 20 домов и столько же хозпостроек, погибла местная жительница.В регион направили дополнительные силы МЧС.

https://ria.ru/20230428/pozhar-1868401418.html

курган

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происшествия, курган, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)