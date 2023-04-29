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В пригороде Кургана природный пожар перекинулся на 25 домов - РИА Новости, 29.04.2023
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08:43 29.04.2023 (обновлено: 10:48 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/pozhar-1868656206.html
В пригороде Кургана природный пожар перекинулся на 25 домов
В пригороде Кургана природный пожар перекинулся на 25 домов - РИА Новости, 29.04.2023
В пригороде Кургана природный пожар перекинулся на 25 домов
В пригороде Кургана из-за ландшафтного пожара загорелись дома в садоводческом товариществе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T08:43
2023-04-29T10:48
происшествия
курган
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В пригороде Кургана из-за ландшафтного пожара загорелись дома в садоводческом товариществе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС."Авиация МЧС России и пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в пригороде Кургана. Ландшафтный пожар площадью пять гектаров перекинулся на постройки в садоводстве "Полянка-2". Огонь охватил 25 строений", — говорится в публикации.На месте работают 61 человек и 21 единица техники. В 11:02 по местному времени пожар удалось локализовать. Накануне губернатор Вадим Шумков ввел в Курганской области режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Особенно сложная обстановка сложилась в микрорайонах Утяк и Зайково в Кургане, на территории Кетовского муниципального округа. В деревне Логоушка при пожаре, охватившем 20 домов и столько же хозпостроек, погибла местная жительница.В регион направили дополнительные силы МЧС.
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происшествия, курган, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курган, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В пригороде Кургана природный пожар перекинулся на 25 домов

В пригороде Кургана ландшафтный пожар перекинулся на садоводство и охватил 25 строений

© Фото : ГУ МЧС по Курганской областиТушение пожара в СНТ "Полянка-2" Кургане
Тушение пожара в СНТ Полянка-2 Кургане - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : ГУ МЧС по Курганской области
Тушение пожара в СНТ "Полянка-2" Кургане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В пригороде Кургана из-за ландшафтного пожара загорелись дома в садоводческом товариществе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.
"Авиация МЧС России и пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в пригороде Кургана. Ландшафтный пожар площадью пять гектаров перекинулся на постройки в садоводстве "Полянка-2". Огонь охватил 25 строений", — говорится в публикации.
© ГУ МЧС РФ по Курганской областиТушение пожара в СНТ "Полянка-2" Кургане. Кадр видео
Тушение пожара в СНТ Полянка-2 Кургане. Кадр видео
© ГУ МЧС РФ по Курганской области
Тушение пожара в СНТ "Полянка-2" Кургане. Кадр видео
На месте работают 61 человек и 21 единица техники. В 11:02 по местному времени пожар удалось локализовать.
Накануне губернатор Вадим Шумков ввел в Курганской области режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Особенно сложная обстановка сложилась в микрорайонах Утяк и Зайково в Кургане, на территории Кетовского муниципального округа. В деревне Логоушка при пожаре, охватившем 20 домов и столько же хозпостроек, погибла местная жительница.
В регион направили дополнительные силы МЧС.
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко во время осмотра территорий, пострадавших в результате пожара
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28 апреля, 11:51
 
ПроисшествияКурганРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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