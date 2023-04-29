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При пожаре под Волгоградом погибли женщина и двое ее внуков
При пожаре под Волгоградом погибли женщина и двое ее внуков - РИА Новости, 29.04.2023
При пожаре под Волгоградом погибли женщина и двое ее внуков
При пожаре в Волгоградской области погибли пожилая женщина и двое ее внуков, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T07:29
2023-04-29T07:29
2023-04-29T12:23
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. При пожаре в Волгоградской области погибли пожилая женщина и двое ее внуков, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. Минувшей ночью в поселке Ильевка Калачевского района загорелся частный дом на Донской улице."В ходе тушения пожара обнаружены тела бабушки и двух ее внуков", — заявили в СК, уточнив, что детям было 13 и 15 лет. Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправная проводка.
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происшествия, жилье, волгоград, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Волгоград, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре под Волгоградом погибли женщина и двое ее внуков
СКР: при пожаре в доме под Волгоградом погибли женщина и двое ее внуков