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При пожаре под Волгоградом погибли женщина и двое ее внуков - РИА Новости, 29.04.2023
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07:29 29.04.2023 (обновлено: 12:23 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/pozhar-1868650749.html
При пожаре под Волгоградом погибли женщина и двое ее внуков
При пожаре под Волгоградом погибли женщина и двое ее внуков - РИА Новости, 29.04.2023
При пожаре под Волгоградом погибли женщина и двое ее внуков
При пожаре в Волгоградской области погибли пожилая женщина и двое ее внуков, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T07:29
2023-04-29T12:23
происшествия
жилье
волгоград
волгоградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. При пожаре в Волгоградской области погибли пожилая женщина и двое ее внуков, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. Минувшей ночью в поселке Ильевка Калачевского района загорелся частный дом на Донской улице."В ходе тушения пожара обнаружены тела бабушки и двух ее внуков", — заявили в СК, уточнив, что детям было 13 и 15 лет. Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправная проводка.
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происшествия, жилье, волгоград, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Волгоград, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре под Волгоградом погибли женщина и двое ее внуков

СКР: при пожаре в доме под Волгоградом погибли женщина и двое ее внуков

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. При пожаре в Волгоградской области погибли пожилая женщина и двое ее внуков, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
Минувшей ночью в поселке Ильевка Калачевского района загорелся частный дом на Донской улице.
"В ходе тушения пожара обнаружены тела бабушки и двух ее внуков", — заявили в СК, уточнив, что детям было 13 и 15 лет.
Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправная проводка.
Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе
В Севастополе загорелся резервуар с топливом
Вчера, 05:13
 
ПроисшествияЖильеВолгоградВолгоградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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