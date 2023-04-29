https://ria.ru/20230429/povestki-1868753535.html
Минобороны подготовило проект постановления о рассылке повесток
Минобороны подготовило проект постановления о рассылке повесток - РИА Новости, 29.04.2023
Минобороны подготовило проект постановления о рассылке повесток
Министерство обороны подготовило проект постановления правительства о внесении изменений в положение о призыве россиян на военную службу, следует из документа... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T19:22
2023-04-29T19:22
2023-04-29T20:08
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
госуслуги
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Министерство обороны подготовило проект постановления правительства о внесении изменений в положение о призыве россиян на военную службу, следует из документа на официальном портале проектов нормативных актов."В предлагаемой редакции <...> предусматривается использование в деятельности военных комиссариатов современных информационных ресурсов и систем, в том числе государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета <...>", — говорится в пояснительной записке.Согласно документу, военкоматы смогут использовать данные портала госуслуг, государственных информационных систем регионов в сфере здравоохранения и системы межведомственного электронного взаимодействия для формирования электронных личных дел призывников. Проект постановления также определяет новый порядок оповещения в рамках призыва на военную службу: граждане будут получать повестки по почте и в электронном виде.В первом случае уведомление считается врученным под расписку в день доставки. Что касается электронного варианта оповещения, то оно будет приходить гражданам через порталы государственных и муниципальных услуг и будет считается врученным с момента его появления в личном кабинете.Кроме того, в повестке теперь будут указывать, что подлежащим призыву на военную службу гражданам со дня ее вручения запрещен выезд из России, а неявка без уважительной причины в течение 20 дней грозит применением временных ограничительных мер. Помимо этого, проект постановления определяет перечень сведений, получаемых военкоматами в электронной форме, для предоставления отсрочки или освобождения от призыва, а также порядок подачи жалобы в призывную комиссию.В середине апреля президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
https://ria.ru/20230419/povestki-1866295791.html
https://ria.ru/20230412/povestka-1864688410.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), госуслуги, технологии, владимир путин
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Госуслуги, Технологии, Владимир Путин
Минобороны подготовило проект постановления о рассылке повесток
Минобороны подготовило проект о формировании личных дел призывников с помощью Госуслуг
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Министерство обороны подготовило проект постановления правительства о внесении изменений в положение о призыве россиян на военную службу, следует из документа на официальном портале
проектов нормативных актов.
"В предлагаемой редакции <...> предусматривается использование в деятельности военных комиссариатов современных информационных ресурсов и систем, в том числе государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета <...>", — говорится в пояснительной записке.
Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме
Согласно документу, военкоматы смогут использовать данные портала госуслуг, государственных информационных систем регионов в сфере здравоохранения и системы межведомственного электронного взаимодействия для формирования электронных личных дел призывников.
Проект постановления также определяет новый порядок оповещения в рамках призыва на военную службу: граждане будут получать повестки по почте и в электронном виде.
В первом случае уведомление считается врученным под расписку в день доставки. Что касается электронного варианта оповещения, то оно будет приходить гражданам через порталы государственных и муниципальных услуг и будет считается врученным с момента его появления в личном кабинете.
На Госуслугах можно будет обжаловать повестку, заявил Шадаев
Кроме того, в повестке теперь будут указывать, что подлежащим призыву на военную службу гражданам со дня ее вручения запрещен выезд из России, а неявка без уважительной причины в течение 20 дней грозит применением временных ограничительных мер.
Помимо этого, проект постановления определяет перечень сведений, получаемых военкоматами в электронной форме, для предоставления отсрочки или освобождения от призыва, а также порядок подачи жалобы в призывную комиссию.
В середине апреля президент Владимир Путин
подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.