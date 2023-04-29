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Киев потерял 575 военных и наемников на Донецком направлении

Киев потерял 575 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 29.04.2023

Киев потерял 575 военных и наемников на Донецком направлении

"Южная" группировка ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожила более 570 украинских военных и иностранных наемников, а также 24 единицы техники, включая... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T14:35

2023-04-29T14:35

2023-04-29T14:35

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

безопасность

артемовск

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожила более 570 украинских военных и иностранных наемников, а также 24 единицы техники, включая две американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50, сообщили в субботу в Минобороны России.По данным ведомства, за прошедшие сутки на Донецком направлении и в районе Артемовска авиация совершила семь самолетовылетов, артиллеристы выполнили 58 огневых задач."Общие потери противника на данном направлении составили более 575-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", одна гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.

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в мире, киев, россия, безопасность, артемовск