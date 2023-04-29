https://ria.ru/20230429/poteri-1868702105.html

Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении

Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.04.2023

Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении

На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 20 украинских военнослужащих и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T14:24

2023-04-29T14:24

2023-04-29T14:26

специальная военная операция на украине

киев

россия

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_608b4dd7eb276d7dedf55fff767f6235.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 20 украинских военнослужащих и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, безопасность, в мире