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Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 29.04.2023 (обновлено: 14:26 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/poteri-1868702105.html
Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении
Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.04.2023
Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 20 украинских военнослужащих и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:24
2023-04-29T14:26
специальная военная операция на украине
киев
россия
безопасность
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 20 украинских военнослужащих и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
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киев, россия, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, В мире
Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении

Минобороны: Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 20 украинских военнослужащих и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 апреля, 16:55
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияБезопасностьВ мире
 
 
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