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Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении
Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.04.2023
Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 20 украинских военнослужащих и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:24
2023-04-29T14:24
2023-04-29T14:26
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 20 украинских военнослужащих и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
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киев, россия, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, В мире
Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении
Минобороны: Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении