https://ria.ru/20230429/posolstvo-1868672487.html
В Варшаве полиция ворвалась в здание школы при российском посольстве
В Варшаве полиция ворвалась в здание школы при российском посольстве - РИА Новости, 29.04.2023
В Варшаве полиция ворвалась в здание школы при российском посольстве
В Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T10:49
2023-04-29T10:49
2023-04-29T15:36
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ВАРШАВА, 29 апр — РИА Новости. В Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Утром к зданию школы на улице Келецкой прибыли представители мэрии в сопровождении полиции, а также и российские дипломаты, в том числе советник-посланник Андрей Ордаш. Представитель мэрии потребовал открыть ворота, но получил отказ. Ордаш заявил, что все решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными, и предупредил об ответных дипломатических шагах.После этого специально приглашенные службы принялись ломать калитку. Через некоторое время им это удалось, и они ворвались в здание, а затем повесили на ворота цепь с замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество.На территорию допустили только представителей посольства. Ордаш предупредил, что эти люди пользуются дипломатическим статусом.Позже Ордаш рассказал РИА Новости, что сотрудникам школы дали время до 19:00 для того, чтобы покинуть здание.На место приехал также глава дипмиссии Сергей Андреев.Первого марта прошлого года Польша объявила, что начала процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве. Так, МИД обратился в органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации". Речь шла о зданиях на Келецкой улице, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100 — там раньше проживали российские дипломаты, теперь здание не заселено и требует ремонта.Кроме того, на этой неделе стало известно, что около двух месяцев назад польская прокуратура изъяла со счетов российского посольства и торгового представительства значительные суммы как в долларах, так и в польских злотых. Эти средства были заморожены с февраля прошлого года по подозрению в том, что они якобы используются для финансирования терроризма. При этом, по словам посла Сергея Андреева, к дипмиссии никто за разъяснениями не обращался, польская сторона не проводила никаких следственных действий и не представила никаких оснований для изъятия денег.
https://ria.ru/20221102/polsha-1828804201.html
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Представители мэрии Варшавы сломали калитку и проникли в школу при посольстве РФ
Представители мэрии Варшавы сломали калитку и проникли в школу при посольстве РФ
2023-04-29T10:49
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РИА Новости
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в мире, варшава, россия
В Варшаве полиция ворвалась в здание школы при российском посольстве
Представители мэрии Варшавы вместе с полицией ворвались в школу при посольстве России
ВАРШАВА, 29 апр — РИА Новости. В Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Утром к зданию школы на улице Келецкой прибыли представители мэрии в сопровождении полиции, а также и российские дипломаты, в том числе советник-посланник Андрей Ордаш.
У посольства России в Польше изъяли базу отдыха под Варшавой
Представитель мэрии потребовал открыть ворота, но получил отказ. Ордаш заявил, что все решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными, и предупредил об ответных дипломатических шагах.
После этого специально приглашенные службы принялись ломать калитку. Через некоторое время им это удалось, и они ворвались в здание, а затем повесили на ворота цепь с замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество.
На территорию допустили только представителей посольства. Ордаш предупредил, что эти люди пользуются дипломатическим статусом.
Позже Ордаш рассказал РИА Новости, что сотрудникам школы дали время до 19:00 для того, чтобы покинуть здание.
На место приехал также глава дипмиссии Сергей Андреев.
Отношения России и Польши стремятся к нулю, заявил посол
Первого марта прошлого года Польша
объявила, что начала процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве. Так, МИД обратился в органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации". Речь шла о зданиях на Келецкой улице, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100 — там раньше проживали российские дипломаты, теперь здание не заселено и требует ремонта.
Кроме того, на этой неделе стало известно, что около двух месяцев назад польская прокуратура изъяла со счетов российского посольства и торгового представительства значительные суммы как в долларах, так и в польских злотых. Эти средства были заморожены с февраля прошлого года по подозрению в том, что они якобы используются для финансирования терроризма. При этом, по словам посла Сергея Андреева
, к дипмиссии никто за разъяснениями не обращался, польская сторона не проводила никаких следственных действий и не представила никаких оснований для изъятия денег.
Российское посольство назвало изъятие Польшей средств со счетов произволом