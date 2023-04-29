https://ria.ru/20230429/posolstvo-1868659136.html
США заинтересованы в сохранении работы посольства в России, заявил Вершинин
США заинтересованы в сохранении работы посольства в России, заявил Вершинин - РИА Новости, 29.04.2023
США заинтересованы в сохранении работы посольства в России, заявил Вершинин
США заинтересованы в сохранении работы своего посольства в Москве, хотя отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки находятся на чрезвычайно низком... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T09:10
2023-04-29T09:10
2023-04-29T09:10
россия
сша
сергей вершинин
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ООН, 29 апр - РИА Новости. США заинтересованы в сохранении работы своего посольства в Москве, хотя отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки находятся на чрезвычайно низком уровне, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, у РФ и США "идет обмен озабоченностями и рассмотрение проблем в двусторонних отношениях на экспертном уровне". "Могу вам сказать, что американцы заинтересованы в сохранении функционирования своего посольства в Москве", - подчеркнул Вершинин. Он заявил, что РФ работает с США на основе принципа полной взаимности, и "если предпринимаются какие-то недружественные действия в отношении РФ в двустороннем плане, американская сторона немедленно получит точно такую же реакцию". "У меня такое же ограничение в 25 миль, как у наших дипломатов, которые работают в постпредстве РФ при ООН. Нормально ли это? Я считаю, что не нормально. И это, конечно, то, что мы, бесспорно, учитываем", - подчеркнул Вершинин.
https://ria.ru/20230427/vertolet-1868254020.html
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россия, сша, сергей вершинин
Россия, США, Сергей Вершинин
США заинтересованы в сохранении работы посольства в России, заявил Вершинин
Замглавы МИД Вершинин: США заинтересованы в сохранении работы посольства в России
ООН, 29 апр - РИА Новости. США заинтересованы в сохранении работы своего посольства в Москве, хотя отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки находятся на чрезвычайно низком уровне, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
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"У нас очень много проблем в двусторонних контактах. Фактически их нет. У нас отношения находятся на чрезвычайно низком, если не сказать нулевом уровне", - сказал Вершинин.
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По его словам, у РФ и США "идет обмен озабоченностями и рассмотрение проблем в двусторонних отношениях на экспертном уровне".
"Могу вам сказать, что американцы заинтересованы в сохранении функционирования своего посольства в Москве", - подчеркнул Вершинин.
Он заявил, что РФ работает с США на основе принципа полной взаимности, и "если предпринимаются какие-то недружественные действия в отношении РФ в двустороннем плане, американская сторона немедленно получит точно такую же реакцию".
"У меня такое же ограничение в 25 миль, как у наших дипломатов, которые работают в постпредстве РФ при ООН
. Нормально ли это? Я считаю, что не нормально. И это, конечно, то, что мы, бесспорно, учитываем", - подчеркнул Вершинин.
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