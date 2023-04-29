https://ria.ru/20230429/polsha-1868722834.html

В СПЧ назвали инцидент со школой при посольстве в Варшаве неслучайным

В СПЧ назвали инцидент со школой при посольстве в Варшаве неслучайным - РИА Новости, 29.04.2023

В СПЧ назвали инцидент со школой при посольстве в Варшаве неслучайным

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод в беседе с РИА Новости назвал неслучайным в преддверии Дня Победы инцидент в Варшаве, где... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T16:27

2023-04-29T16:27

2023-04-29T16:27

в мире

россия

польша

варшава

александр брод

совет по правам человека при президенте рф (спч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868711419_0:184:3078:1915_1920x0_80_0_0_80f2f3e7c86e443971ac41d1bf1e50bb.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод в беседе с РИА Новости назвал неслучайным в преддверии Дня Победы инцидент в Варшаве, где местные власти и полиция ворвались в здание школы при посольстве России, по его словам, это одно из звеньев антироссийской политики Польши. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил с места событий, что в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России". Также, по словам правозащитника, изъятие собственности и финансовых средств российских дипломатических миссий носит циничный и вызывающий характер. Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости, которые, по утверждению польской стороны, якобы находятся в незаконном владении РФ и не используются в дипломатических и консульских целях. Это объекты недвижимости в Варшаве, расположенные по адресам Собеского, 100 и Келецкая, 45.

https://ria.ru/20230429/polsha-1868716260.html

https://ria.ru/20230210/polsha-1851051064.html

россия

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заблокированные польскими властями ворота в школу при посольстве РФ Заблокированные польскими властями ворота в школу при посольстве РФ 2023-04-29T16:27 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, польша, варшава, александр брод, совет по правам человека при президенте рф (спч)