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В СПЧ назвали инцидент со школой при посольстве в Варшаве неслучайным - РИА Новости, 29.04.2023
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16:27 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/polsha-1868722834.html
В СПЧ назвали инцидент со школой при посольстве в Варшаве неслучайным
В СПЧ назвали инцидент со школой при посольстве в Варшаве неслучайным - РИА Новости, 29.04.2023
В СПЧ назвали инцидент со школой при посольстве в Варшаве неслучайным
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод в беседе с РИА Новости назвал неслучайным в преддверии Дня Победы инцидент в Варшаве, где... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T16:27
2023-04-29T16:27
в мире
россия
польша
варшава
александр брод
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод в беседе с РИА Новости назвал неслучайным в преддверии Дня Победы инцидент в Варшаве, где местные власти и полиция ворвались в здание школы при посольстве России, по его словам, это одно из звеньев антироссийской политики Польши. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил с места событий, что в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России". Также, по словам правозащитника, изъятие собственности и финансовых средств российских дипломатических миссий носит циничный и вызывающий характер. Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости, которые, по утверждению польской стороны, якобы находятся в незаконном владении РФ и не используются в дипломатических и консульских целях. Это объекты недвижимости в Варшаве, расположенные по адресам Собеского, 100 и Келецкая, 45.
https://ria.ru/20230429/polsha-1868716260.html
https://ria.ru/20230210/polsha-1851051064.html
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Заблокированные польскими властями ворота в школу при посольстве РФ
Заблокированные польскими властями ворота в школу при посольстве РФ
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в мире, россия, польша, варшава, александр брод, совет по правам человека при президенте рф (спч)
В мире, Россия, Польша, Варшава, Александр Брод, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ назвали инцидент со школой при посольстве в Варшаве неслучайным

Член СПЧ Брод назвал инцидент с российской школой в Польше накануне Дня Победы неслучайным

© AFP 2023 / JAAP ARRIENSСитуация возле школы при посольстве России в Варшаве
Ситуация возле школы при посольстве России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AFP 2023 / JAAP ARRIENS
Ситуация возле школы при посольстве России в Варшаве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод в беседе с РИА Новости назвал неслучайным в преддверии Дня Победы инцидент в Варшаве, где местные власти и полиция ворвались в здание школы при посольстве России, по его словам, это одно из звеньев антироссийской политики Польши.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил с места событий, что в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
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«
"Данный инцидент неслучаен. Это одно из звеньев антироссийской политики Польши, которая усилилась после государственного переворота в Киеве и "Крымской весны". Мы слышим постоянные призывы польских политиков расправиться с Россией, происходит травля польских правозащитников, которые настроены на сотрудничество с Россией, узаконен снос памятников, связанных с советским прошлым, запрет советской символики", - прокомментировал случившееся Брод.
Также, по словам правозащитника, изъятие собственности и финансовых средств российских дипломатических миссий носит циничный и вызывающий характер.
«
"Особенно сейчас, накануне Дня Победы, с тем, чтобы принизить роль России в освобождении Польши от фашистской оккупации, дискредитировать имидж страны. Подобные варварские действия польских властей не имеют ничего общество с нормами цивилизованного и правового государства", - подчеркнул Брод.
Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости, которые, по утверждению польской стороны, якобы находятся в незаконном владении РФ и не используются в дипломатических и консульских целях. Это объекты недвижимости в Варшаве, расположенные по адресам Собеского, 100 и Келецкая, 45.
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В миреРоссияПольшаВаршаваАлександр БродСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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