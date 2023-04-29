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Медведев заявил, что России не нужны дипломатические отношения с Польшей - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 29.04.2023 (обновлено: 15:51 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/polsha-1868716260.html
Медведев заявил, что России не нужны дипломатические отношения с Польшей
Медведев заявил, что России не нужны дипломатические отношения с Польшей - РИА Новости, 29.04.2023
Медведев заявил, что России не нужны дипломатические отношения с Польшей
Польша не должна существовать для РФ, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, а Украина полна польских наемников, написал в своем англоязычном аккаунте в РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:50
2023-04-29T15:51
в мире
польша
украина
россия
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Польша не должна существовать для РФ, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, а Украина полна польских наемников, написал в своем англоязычном аккаунте в Twitter зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Российский политик также опубликовал версию данного текста на польском языке.В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
https://ria.ru/20230429/polsha-1868705685.html
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в мире, польша, украина, россия, дмитрий медведев
В мире, Польша, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Специальная военная операция на Украине
Медведев заявил, что России не нужны дипломатические отношения с Польшей

Медведев: Польша не должна существовать для России, пока там у власти русофобы

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Польша не должна существовать для РФ, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, а Украина полна польских наемников, написал в своем англоязычном аккаунте в Twitter зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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"Я не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а Украина полна польских наемников, которые должны быть безжалостно истреблены, как вонючие крысы", - написал Медведев на английском языке.
Российский политик также опубликовал версию данного текста на польском языке.
В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
Ситуация возле школы при посольстве России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
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