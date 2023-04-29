https://ria.ru/20230429/polsha-1868716260.html

Медведев заявил, что России не нужны дипломатические отношения с Польшей

Медведев заявил, что России не нужны дипломатические отношения с Польшей - РИА Новости, 29.04.2023

Медведев заявил, что России не нужны дипломатические отношения с Польшей

Польша не должна существовать для РФ, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, а Украина полна польских наемников, написал в своем англоязычном аккаунте в РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T15:50

2023-04-29T15:50

2023-04-29T15:51

в мире

польша

украина

россия

дмитрий медведев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Польша не должна существовать для РФ, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, а Украина полна польских наемников, написал в своем англоязычном аккаунте в Twitter зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Российский политик также опубликовал версию данного текста на польском языке.В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".

https://ria.ru/20230429/polsha-1868705685.html

польша

украина

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, россия, дмитрий медведев