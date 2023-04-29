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Захарова высказалась о захвате Варшавой школы при посольстве России - РИА Новости, 29.04.2023
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14:44 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/polsha-1868705685.html
Захарова высказалась о захвате Варшавой школы при посольстве России
Захарова высказалась о захвате Варшавой школы при посольстве России - РИА Новости, 29.04.2023
Захарова высказалась о захвате Варшавой школы при посольстве России
Польша на протяжении многих лет нарушает международное право, вызывающие и противоправные действия Варшавы в отношении школы при посольстве России - провокация, РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:44
2023-04-29T14:44
в мире
россия
польша
варшава
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Польша на протяжении многих лет нарушает международное право, вызывающие и противоправные действия Варшавы в отношении школы при посольстве России - провокация, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости, которые, по утверждению польской стороны, якобы находятся в незаконном владении РФ и не используются в дипломатических и консульских целях. Это объекты недвижимости, расположенные по адресам Собеского, 100 и Келецкая, 45.
россия
польша
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Заблокированные польскими властями ворота в школу при посольстве РФ
Заблокированные польскими властями ворота в школу при посольстве РФ
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в мире, россия, польша, варшава, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео
В мире, Россия, Польша, Варшава, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова высказалась о захвате Варшавой школы при посольстве России
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Польша на протяжении многих лет нарушает международное право, вызывающие и противоправные действия Варшавы в отношении школы при посольстве России - провокация, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
2023-04-29T14:44
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Захарова высказалась о захвате Варшавой школы при посольстве России

Захарова назвала действия Варшавы в отношении школы при посольстве России провокацией

© AFP 2023 / JAAP ARRIENSСитуация возле школы при посольстве России в Варшаве
Ситуация возле школы при посольстве России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AFP 2023 / JAAP ARRIENS
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Польша на протяжении многих лет нарушает международное право, вызывающие и противоправные действия Варшавы в отношении школы при посольстве России - провокация, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
«

"Официальная Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство. Ведёт себя вызывающе и противоправно. Что можно охарактеризовать одним словом - провокация", - написала Захарова.

Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости, которые, по утверждению польской стороны, якобы находятся в незаконном владении РФ и не используются в дипломатических и консульских целях. Это объекты недвижимости, расположенные по адресам Собеского, 100 и Келецкая, 45.
 
В миреРоссияПольшаВаршаваМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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