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Захарова высказалась о захвате Варшавой школы при посольстве России

Захарова высказалась о захвате Варшавой школы при посольстве России - РИА Новости, 29.04.2023

Захарова высказалась о захвате Варшавой школы при посольстве России

Польша на протяжении многих лет нарушает международное право, вызывающие и противоправные действия Варшавы в отношении школы при посольстве России - провокация, РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T14:44

2023-04-29T14:44

2023-04-29T14:44

в мире

россия

польша

варшава

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Польша на протяжении многих лет нарушает международное право, вызывающие и противоправные действия Варшавы в отношении школы при посольстве России - провокация, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости, которые, по утверждению польской стороны, якобы находятся в незаконном владении РФ и не используются в дипломатических и консульских целях. Это объекты недвижимости, расположенные по адресам Собеского, 100 и Келецкая, 45.

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варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заблокированные польскими властями ворота в школу при посольстве РФ Заблокированные польскими властями ворота в школу при посольстве РФ 2023-04-29T14:44 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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