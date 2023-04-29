https://ria.ru/20230429/polsha-1868705685.html
Захарова высказалась о захвате Варшавой школы при посольстве России
Захарова высказалась о захвате Варшавой школы при посольстве России - РИА Новости, 29.04.2023
Захарова высказалась о захвате Варшавой школы при посольстве России
Польша на протяжении многих лет нарушает международное право, вызывающие и противоправные действия Варшавы в отношении школы при посольстве России - провокация, РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:44
2023-04-29T14:44
2023-04-29T14:44
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россия
польша
варшава
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Польша на протяжении многих лет нарушает международное право, вызывающие и противоправные действия Варшавы в отношении школы при посольстве России - провокация, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости, которые, по утверждению польской стороны, якобы находятся в незаконном владении РФ и не используются в дипломатических и консульских целях. Это объекты недвижимости, расположенные по адресам Собеского, 100 и Келецкая, 45.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Заблокированные польскими властями ворота в школу при посольстве РФ
Заблокированные польскими властями ворота в школу при посольстве РФ
2023-04-29T14:44
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, варшава, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео
В мире, Россия, Польша, Варшава, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова высказалась о захвате Варшавой школы при посольстве России
Захарова назвала действия Варшавы в отношении школы при посольстве России провокацией
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Польша на протяжении многих лет нарушает международное право, вызывающие и противоправные действия Варшавы в отношении школы при посольстве России - провокация, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале
.
В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
«
"Официальная Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство. Ведёт себя вызывающе и противоправно. Что можно охарактеризовать одним словом - провокация", - написала Захарова.
Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости, которые, по утверждению польской стороны, якобы находятся в незаконном владении РФ и не используются в дипломатических и консульских целях. Это объекты недвижимости, расположенные по адресам Собеского, 100 и Келецкая, 45.