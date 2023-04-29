МИД: Россия жестко ответит на вторжение в школу при посольстве в Варшаве
МИД: захват школы при посольстве России в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Москва жестко ответит на вторжение и захват польскими властями школы при посольстве России в Варшаве, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
"Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей", — говорится в заявлении.
Как подчеркнули в ведомстве, эти враждебные действия польских властей нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года.
"Очередное посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше", — добавили в МИД.
Венская конвенция о дипломатических сношениях — один из ключевых международных договоров в области дипломатического права. Документ регламентирует виды и функции дипломатических миссий, процедуру назначения главы диппредставительства, классы глав таких представительств, раскрывает понятие дипломатического иммунитета.
Сегодня утром представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции взломали калитку у школы при посольстве России и ворвались в здание. По словам советника-посланника посольства Андрея Ордаша, они ходят по помещениям и описывают имущество. Сотрудникам учебного заведения дали время до 19:00, чтобы покинуть территорию.
Глава российской дипмиссии Сергей Андреев заявил, что в таких условиях школа работать не может, для нее найдут другое место, "будет обеспечено нормальное завершение учебного года, сдача экзаменов".
В начале марта прошлого года Польша объявила о начале процесса изъятия российской недвижимости в Варшаве. Тогда МИД обратился в органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении России". Речь шла о зданиях на Келецкой улице, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100, где раньше проживали российские дипломаты, а теперь здание не заселено и требует ремонта.