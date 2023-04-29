https://ria.ru/20230429/polsha-1868699426.html

МИД: Россия жестко ответит на вторжение в школу при посольстве в Варшаве

МИД: Россия жестко ответит на вторжение в школу при посольстве в Варшаве - РИА Новости, 29.04.2023

МИД: Россия жестко ответит на вторжение в школу при посольстве в Варшаве

Москва жестко ответит на вторжение и захват польскими властями школы при посольстве России в Варшаве, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T14:01

2023-04-29T14:01

2023-04-29T20:08

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россия

москва

варшава

польша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей андреев (дипломат)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Москва жестко ответит на вторжение и захват польскими властями школы при посольстве России в Варшаве, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России."Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей", — говорится в заявлении.Как подчеркнули в ведомстве, эти враждебные действия польских властей нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года. "Очередное посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше", — добавили в МИД.Сегодня утром представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции взломали калитку у школы при посольстве России и ворвались в здание. По словам советника-посланника посольства Андрея Ордаша, они ходят по помещениям и описывают имущество. Сотрудникам учебного заведения дали время до 19:00, чтобы покинуть территорию.Глава российской дипмиссии Сергей Андреев заявил, что в таких условиях школа работать не может, для нее найдут другое место, "будет обеспечено нормальное завершение учебного года, сдача экзаменов".В начале марта прошлого года Польша объявила о начале процесса изъятия российской недвижимости в Варшаве. Тогда МИД обратился в органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении России". Речь шла о зданиях на Келецкой улице, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100, где раньше проживали российские дипломаты, а теперь здание не заселено и требует ремонта.

https://ria.ru/20230429/shkola-1868679053.html

https://ria.ru/20230424/polsha-1867263406.html

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Заблокированные польскими властями ворота в школу при посольстве РФ Заблокированные польскими властями ворота в школу при посольстве РФ 2023-04-29T14:01 true PT0M35S

Представители мэрии Варшавы сломали калитку и проникли в школу при посольстве РФ Представители мэрии Варшавы сломали калитку и проникли в школу при посольстве РФ 2023-04-29T14:01 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, москва, варшава, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей андреев (дипломат)