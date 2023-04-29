https://ria.ru/20230429/polsha-1868693800.html

Польские власти электроинструментами вскрывают двери в школе при посольстве

Польские власти электроинструментами вскрывают двери в школе при посольстве - РИА Новости, 29.04.2023

Польские власти электроинструментами вскрывают двери в школе при посольстве

С территории школы при посольстве РФ в Варшаве, куда в субботу утром ворвались представители властей Польши и местной полиции, слышны звуки работы... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T13:30

2023-04-29T13:30

2023-04-29T13:30

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ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. С территории школы при посольстве РФ в Варшаве, куда в субботу утром ворвались представители властей Польши и местной полиции, слышны звуки работы электроинструментов и молотков, при этом в здании еще находятся сотрудники школы и дети, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время с территории школы слышны звуки работы электроинструментов и удары молотками. По словам сотрудников школы, представители польских властей вскрывают закрытые двери. Как сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России Андрей Ордаш, в настоящее время на территории школы находятся 29 человек - сотрудники школы и члены их семей, включая детей. При этом польские власти дали время до 19.00 мск сотрудникам школы на то, чтобы они покинули здание, заявил ранее Ордаш. Утром в субботу представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда, сломав дверь после отказа открыть. Сломав калитку и проникнув в школу, польские власти цепью с замком заблокировали ворота школы, чтобы оттуда нельзя было вывезти имущество. На территорию школы допустили, кроме представителей мэрии и полиции, лишь дипломатов. Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.

https://ria.ru/20230429/varshava-1868685525.html

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Представители мэрии Варшавы сломали калитку и проникли в школу при посольстве РФ Представители мэрии Варшавы сломали калитку и проникли в школу при посольстве РФ 2023-04-29T13:30 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, польша, варшава