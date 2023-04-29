https://ria.ru/20230429/polsha-1868681219.html
Власти Польши предписали сотрудникам школы при посольстве покинуть здание
Власти Польши предписали сотрудникам школы при посольстве покинуть здание - РИА Новости, 29.04.2023
Власти Польши предписали сотрудникам школы при посольстве покинуть здание
Власти Польши дали время до 19.00 мск сотрудникам школы при посольстве России в Варшаве, чтобы покинуть здание, заявил РИА Новости советник-посланник посольства РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T11:53
2023-04-29T11:53
2023-04-29T12:30
в мире
польша
варшава
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Польши дали время до 19.00 мск сотрудникам школы при посольстве России в Варшаве, чтобы покинуть здание, заявил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Представители мэрии Варшавы сломали калитку и проникли в школу при посольстве РФ
Представители мэрии Варшавы сломали калитку и проникли в школу при посольстве РФ
2023-04-29T11:53
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, россия, видео
В мире, Польша, Варшава, Россия
Власти Польши предписали сотрудникам школы при посольстве покинуть здание
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Польши дали время до 19.00 мск сотрудникам школы при посольстве России в Варшаве, чтобы покинуть здание, заявил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш.
2023-04-29T11:53
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PT1M37S
Власти Польши предписали сотрудникам школы при посольстве покинуть здание
Власти Польши потребовали освободить школу при посольстве России до 19 часов