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Власти Польши предписали сотрудникам школы при посольстве покинуть здание

Власти Польши предписали сотрудникам школы при посольстве покинуть здание - РИА Новости, 29.04.2023

Власти Польши предписали сотрудникам школы при посольстве покинуть здание

Власти Польши дали время до 19.00 мск сотрудникам школы при посольстве России в Варшаве, чтобы покинуть здание, заявил РИА Новости советник-посланник посольства РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T11:53

2023-04-29T11:53

2023-04-29T12:30

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польша

варшава

россия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Польши дали время до 19.00 мск сотрудникам школы при посольстве России в Варшаве, чтобы покинуть здание, заявил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш.

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Представители мэрии Варшавы сломали калитку и проникли в школу при посольстве РФ Представители мэрии Варшавы сломали калитку и проникли в школу при посольстве РФ 2023-04-29T11:53 true PT1M37S

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Ольга Фомченкова

в мире, польша, варшава, россия, видео