https://ria.ru/20230429/podlodka-1868647218.html

В туалете паба в Британии нашли секретные документы о подлодке, пишут СМИ

В туалете паба в Британии нашли секретные документы о подлодке, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2023

В туалете паба в Британии нашли секретные документы о подлодке, пишут СМИ

Секретные документы, содержащие информацию о подводной лодке HMS Anson, обнаружили в туалете паба в британском графстве Камбрия, сообщает газета Sun со ссылкой... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T05:53

2023-04-29T05:53

2023-04-29T12:10

в мире

великобритания

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Секретные документы, содержащие информацию о подводной лодке HMS Anson, обнаружили в туалете паба в британском графстве Камбрия, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.По словам собеседника газеты, он увидел на документах британский гриф секретности. Он добавил, что документы показывали внутреннее устройство субмарины.Подводная лодка HMS Anson в феврале 2023 года впервые вышла в открытое море. Она оснащена тяжелыми торпедами, а также крылатыми ракетами Tomahawk. Подводная лодка работает на ядерном реакторе, при этом она может эксплуатироваться в течение 25 лет без дозаправки. По данным издания, HMS Anson стоит 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

https://ria.ru/20230428/pravila-1868607352.html

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