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В туалете паба в Британии нашли секретные документы о подлодке, пишут СМИ
В туалете паба в Британии нашли секретные документы о подлодке, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2023
В туалете паба в Британии нашли секретные документы о подлодке, пишут СМИ
Секретные документы, содержащие информацию о подводной лодке HMS Anson, обнаружили в туалете паба в британском графстве Камбрия, сообщает газета Sun со ссылкой... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T05:53
2023-04-29T05:53
2023-04-29T12:10
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Секретные документы, содержащие информацию о подводной лодке HMS Anson, обнаружили в туалете паба в британском графстве Камбрия, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.По словам собеседника газеты, он увидел на документах британский гриф секретности. Он добавил, что документы показывали внутреннее устройство субмарины.Подводная лодка HMS Anson в феврале 2023 года впервые вышла в открытое море. Она оснащена тяжелыми торпедами, а также крылатыми ракетами Tomahawk. Подводная лодка работает на ядерном реакторе, при этом она может эксплуатироваться в течение 25 лет без дозаправки. По данным издания, HMS Anson стоит 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.
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в мире, великобритания
В туалете паба в Британии нашли секретные документы о подлодке, пишут СМИ
The Sun: секретные документы о подводной лодке HMS Anson нашли в туалете паба в Британии
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Секретные документы, содержащие информацию о подводной лодке HMS Anson, обнаружили в туалете паба в британском графстве Камбрия, сообщает
газета Sun со ссылкой на источники.
«
"Это была довольно оживленная ночь. В пабе было много людей... военных и гражданских. Я зашел в туалет, и документы лежали на полу в кабинке... Любой мог найти их", — сказал источник изданию.
По словам собеседника газеты, он увидел на документах британский гриф секретности.
Он добавил, что документы показывали внутреннее устройство субмарины.
Подводная лодка HMS Anson в феврале 2023 года впервые вышла в открытое море. Она оснащена тяжелыми торпедами, а также крылатыми ракетами Tomahawk. Подводная лодка работает на ядерном реакторе, при этом она может эксплуатироваться в течение 25 лет без дозаправки. По данным издания, HMS Anson стоит 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.
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