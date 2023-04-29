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Украинских солдат заставляют писать рапорты о похоронах, заявил пленный
Украинских солдат заставляют писать рапорты о похоронах, заявил пленный - РИА Новости, 29.04.2023
Украинских солдат заставляют писать рапорты о похоронах, заявил пленный
Украинских солдат заставляют писать рапорты с просьбой хоронить их на позициях, рассказал журналистам военнослужащий 100-й бригады теробороны ВСУ Владимир... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T00:36
2023-04-29T00:36
2023-04-29T00:45
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ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. Украинских солдат заставляют писать рапорты с просьбой хоронить их на позициях, рассказал журналистам военнослужащий 100-й бригады теробороны ВСУ Владимир Киндюк, попавший в плен на Кременском участке фронта в Донбассе."Рапорты заставляли писать, чтобы в случае чего тебя захоронили на позициях. Не знаю для чего. Для того, чтобы компенсации не выплачивать, наверное, чтоб числились пропавшим без вести", — отметил пленный.Киндюк уточнил, что сейчас его семье уже не приходят деньги, не смотря на то что он находится в плену, но, скорее всего, числится на Украине пропавшим без вести.
https://ria.ru/20230428/vsu-1868486224.html
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донбасс, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Украина, В мире
Украинских солдат заставляют писать рапорты о похоронах, заявил пленный
Пленный военнослужащий: солдат ВСУ заставляют писать рапорты о похоронах на позициях