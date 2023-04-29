Рейтинг@Mail.ru
Украинских солдат заставляют писать рапорты о похоронах, заявил пленный - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 29.04.2023 (обновлено: 00:45 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/plennyy-1868635631.html
Украинских солдат заставляют писать рапорты о похоронах, заявил пленный
Украинских солдат заставляют писать рапорты о похоронах, заявил пленный - РИА Новости, 29.04.2023
Украинских солдат заставляют писать рапорты о похоронах, заявил пленный
Украинских солдат заставляют писать рапорты с просьбой хоронить их на позициях, рассказал журналистам военнослужащий 100-й бригады теробороны ВСУ Владимир... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T00:36
2023-04-29T00:45
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868434898_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60dd11863a76bfb38b96949ab58b5c63.jpg
ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. Украинских солдат заставляют писать рапорты с просьбой хоронить их на позициях, рассказал журналистам военнослужащий 100-й бригады теробороны ВСУ Владимир Киндюк, попавший в плен на Кременском участке фронта в Донбассе."Рапорты заставляли писать, чтобы в случае чего тебя захоронили на позициях. Не знаю для чего. Для того, чтобы компенсации не выплачивать, наверное, чтоб числились пропавшим без вести", — отметил пленный.Киндюк уточнил, что сейчас его семье уже не приходят деньги, не смотря на то что он находится в плену, но, скорее всего, числится на Украине пропавшим без вести.
https://ria.ru/20230428/vsu-1868486224.html
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868434898_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_98f713e28c31483834a69cfd66217136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Украина, В мире
Украинских солдат заставляют писать рапорты о похоронах, заявил пленный

Пленный военнослужащий: солдат ВСУ заставляют писать рапорты о похоронах на позициях

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском
Раненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. Украинских солдат заставляют писать рапорты с просьбой хоронить их на позициях, рассказал журналистам военнослужащий 100-й бригады теробороны ВСУ Владимир Киндюк, попавший в плен на Кременском участке фронта в Донбассе.
"Рапорты заставляли писать, чтобы в случае чего тебя захоронили на позициях. Не знаю для чего. Для того, чтобы компенсации не выплачивать, наверное, чтоб числились пропавшим без вести", — отметил пленный.
Киндюк уточнил, что сейчас его семье уже не приходят деньги, не смотря на то что он находится в плену, но, скорее всего, числится на Украине пропавшим без вести.
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
"Это трагедия". В США назвали пугающие потери ВСУ
Вчера, 15:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала